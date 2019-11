Rinnovare il proprio look e scegliere un nuovo taglio di capelli è sempre piuttosto facile perché le proposte disponibili sono davvero molte. Per il prossimo inverno 2020 sarà in particolare molto amata la chioma corta portata anche da Selena Gomez. La cantante cambia molto spesso il suo hairstyle e ogni volta è sempre un grande successo.

Nuove chiome

Sul red carpet degli American Music Awards 2019 la bella Selena ha abbandonato i lunghi capelli e ha sfoggiato una chioma tutto nuova. La cantante ha optato per un carrè classico, super liscio e simmetrico: per quanto riguarda lo styling ha pettinato le punte verso l'interno.

Inoltre la capigliatura risulta anche leggermente bombata. Per la Gomez non può mancare nemmeno una nuova tonalità. Selena ha realizzato sui capelli delle sfumature mogano e in particolare vicino ai contorni del volto: in questo modo lo sguardo è perfettamente illuminato.

Tra gli altri hairstyle presenti alla famosa manifestazione Taylor Swift ha realizzato una chioma asimmetrica; invece Camilla Cabello ha optato per dei capelli XXL. Mentre Dua Lipa ha applicato delle lunghe extension sulla capigliatura bicolor: la cantautrice ha anche realizzato una coda di cavallo.

Quest'ultima un po' di tempo fa era stata sfoggiata anche da Jennifer Lopez. Tutti questi hairstyle saranno perfetti per spopolare nella stagione invernale e quindi sono da prendere in considerazione.

Frangia lunga

La nuova tendenza per i prossimi mesi sarà senza nessun dubbio la frangia lunga e aperta: quest'ultima può essere abbinata a un bob molto corto o a un bel taglio medio. Entrambi gli hairstyle sono sempre molto richiesti da tutte le ragazze.

Anche molte celebrità hanno optato per la frangia lunga, l'ultima in ordine di tempo è Gwen Stefani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

La cantante ha abbandonato la coda alta e ha optato per un caschetto che sfiora le spalle: invece per quanto riguarda la tonalità è rimasta fedele al suo classico biondo.

Consigli

Quando si sceglie di portare una frangia molto corposa si devono seguire anche alcuni piccoli consigli. Per prima cosa questo dettaglio riesce a snellire gli zigomi: pertanto si deve scegliere la versione con la curva discendente ai lati delle orecchie. La frangia è sempre molto versatile e se una donna vuole cambiare pettinatura può trasformarla molto velocemente in un ciuffo.

Inoltre essa è anche molto facile da gestire: in questo caso basta asciugarla con spazzola e phon. La frangetta è perfetta sui capelli lisci, ricci e mossi senza nessun problema.

Essa risulta un'ottimo rimedio antiage e regala un look molto giovanile. Hanno preso ispirazione da tale hairstyle anche Anna Wintour, Monica Bellucci, Jane Birkin, Alexa Chung e Brigitte Bardot.

Il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti pare quindi avvicinarsi con l'arrivo dell'inverno.