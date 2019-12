L'inverno 2020 si sta avvicinando e con lui arrivano molte idee per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. La grande protagonista dei prossimi mesi sarà la chioma corta sfoggiata da Zoe Kravitz. La capigliatura in questione sarà perfetta a qualunque età e in ogni occasione. Di seguito tutte le novità del momento come il pixie cut e il caschetto.

Nuove chiome

La figlia di Lenny Kravitz per molto tempo aveva stirato i suoi capelli e successivamente aveva realizzato anche delle piccole treccine. Ultimamente la bella Zoe Kravitz ha abbandonato la lunga capigliatura e ha optato per un taglio corto, più precisamente a la garconne.

Questo pixie cut è ideale su un volto ovale o lungo; invece su un viso tondo o tozzo è meglio realizzare un'hairstyle leggermente più dolce. Per portare il pixie in questione servirà anche molta grinta, quindi attenzione.

Altre proposte

Un'altra tendenza per i prossimi mesi sarà senza nessun dubbio la capigliatura portata da Selena Gomez. La cantante ha optato per un bel caschetto e come dettaglio finale ha realizzato una frangia sfoltita molto glamour. Questo dettaglio può essere abbinato ai capelli lisci o ricci senza nessun problema.

La frangia che porta la bella Selena Gomez è ideale sulle capigliature medie scalate e super sfilate: in questo caso basterà adattarla al proprio viso. Inoltre, si può scegliere di spostarla lateralmente e farla assomigliare ad un ciuffo. Tutto questo in base alle varie esigenze di ogni ragazza, per un look finale molto sbarazzino. Per completare perfettamente l'hairstyle si possono indossare anche alcuni accessori, come ad esempio gli occhiali da sole o degli orecchini.

Consigli

Dopo molto tempo anche Selena Gomez ha ceduto al fascino del taglio medio con la frangia: il look su di lei ricorda molto gli anni '70.

L'hairstyle in questione è ideale per rinnovare la propria immagine, ma senza stravolgere troppo lo stile. Va anche ricordato che questo dettaglio ha anche bisogno di molta cura: tutti i vari appuntamenti dal parrucchiere dovranno essere molto regolari. La frangia può essere portata sempre in mille modi diversi, corta, lunga, bombata o sfilata, quindi va sempre presa in considerazione. La proposta può essere scelta per brillare nelle feste natalizie o a Capodanno. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio nel proprio salone abituale.

Il parrucchiere troverà sempre la soluzione più adatta per ogni donna e il risultato finale sarà sempre ben accetto. Il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti e medi potrebbe essere arrivato. In questo modo con un look tutto nuovo l'inverno 2020 potrà essere accolto con molta più allegria.