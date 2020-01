Per affrontare con molta più spensieratezza questo inverno 2020 si dovrà scegliere un nuovo taglio di capelli. Nei prossimi mesi sarà molto richiesto da tutte le donne il caschetto corto. Questo tipo di hairstyle regalerà un look molto fresco e sbarazzino. Di seguito le ultime tendenze del momento.

Nuove chiome

I tagli corti continueranno ad essere molto gettonati anche nella stagione invernale: tutte le proposte arrivano direttamente dalle passerelle di Moda. Il grande protagonista della stagione invernale sarà senza nessun dubbio il caschetto: quest'ultimo potrà essere sfoggiato in mille modi diversi.

Prima di scegliere l'hairstyle in questione si dovranno controllare molto attentamente i lineamenti del volto, la propria personalità e anche il look. La chioma in questione potrà essere portata liscia, riccia o mossa e tutto questo in base alle varie occasioni. Inoltre per completare perfettamente la capigliatura non potrà mai mancare la riga laterale o in mezzo. Sul caschetto si potrà abbinare anche la frangia o il ciuffo e il look finale sarà molto glamour.

I capelli di Jennifer Aniston

La bella Jennifer Aniston negli anni '90 era diventata famosa con il telefilm Friends e da allora con i suoi hairstyle ha lanciato diverse tendenze.

Jennifer con il suo taglio era invidiata anche da molte altre attrici e modelle dell'epoca. Nel corso degli anni la sua capigliatura bionda è riuscita ad addolcire i suoi lineamenti: in questo modo il suo volto è apparso fin da subito molto più grazioso e luminoso. Insomma, con i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri, l'attrice è diventata un'icona di stile.

Altre proposte e consigli

Nel corso della cerimonia dei Golden Globe 2020, che si è svolta a Beverly Hills, la bella attrice Jennifer Aniston ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli molto scalato. Inoltre ha puntato tutto sullo styling e ha creato una piega a onde: quest'ultima è perfetta per incorniciare il volto e regalare volume alla capigliatura. Le varie onde infatti sono ideali per fare risaltare le varie sfumature presenti sui suoi capelli.

Con questa pettinatura si può cambiare il look in pochissimi minuti e si è subito pronte per uscire.

Seguendo dei semplici consigli realizzare l'hairstyle wavy sarà molto facile. Per prima cosa si dovranno lavare i capelli e successivamente applicare pochissimo balsamo (una quantità eccessiva appesantirebbe troppo la chioma). Inoltre si dovrà dividere la capigliatura in quattro o cinque ciocche e applicare un prodotto adatto solamente da metà lunghezza verso le punte. Lo styling è pronto. Questo è veramente il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti e lunghi.