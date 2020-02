Ci saranno molti nuovi tagli di capelli in questo inverno 2020. In particolare, saranno di tendenza le chiome corte, medie e lunghe. Questi hairstyle saranno ideali per le donne di ogni età e regaleranno un look molto glamour. Di seguito le ultime novità del momento, come lo short cut, il caschetto e la tonalità warm amber.

Look, tagli di capelli

I tagli di capelli corti saranno i veri protagonisti dei prossimi mesi e saranno tutti molto facili da portare. In particolare, sarà molto amato da tutte le ragazze lo short cut con la frangia.

Invece ultimamente il mullet è stato proposto nella versione riccia e sarà perfetto per rinnovare l'hairstyle. Non mancheranno nemmeno le chiome rasate a zero, per non passare mai inosservate. Le lunghezze medie non passano mai di Moda e saranno ideali per le eterne indecise: questa capigliatura è perfetta per mettere in risalto il volto. Il classico caschetto è stato riproposto in una versione molto più casual e con lo styling super mosso. La frangia completerà perfettamente l'hairstyle e potrà essere molto piena o leggera.

I tagli di capelli lunghi dovranno essere il più naturale possibile: quindi via libera con chiome morbide e vaporose. Le capigliature in questione saranno prive di frangia e l'effetto finale sarà molto selvaggio e irresistibile.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si può anche scegliere una nuova tonalità. In questa stagione invernale e anche per la prossima primavera sarà di tendenza il warm amber: per chi non conoscesse questo colore sarà leggermente più chiaro del caramello.

La nuance può essere scelta dalle castane e anche dalle bionde. Il pastel frame è un biondo pastello con un tocco pescato: il colore è stato realizzato nel salone John Frieda di Londra. In questa lunga carrellata non può mancare il caramel highlights portato anche dalle sorelle Kardashian e Jennifer Lopez. Per realizzare questa tonalità si dovrà partire da una base castana e quest'ultima verrà illuminata da delle sfumature più chiare.

Non mancherà nemmeno il dark chocolate ricco di venature vibranti e sfaccettate.

Altre proposte

Il coffee blonde balayage e il coffee brown ricordano molto il colore del caffè. La nuance può essere abbinata a uno styling mosso: quest'ultimo mostrerà nel migliore dei modi tutti i vari riflessi. Questa tonalità è sfoggiata anche da Kate Beckinsale e Kate Middleton. Va ricordato che per realizzare tutte queste tonalità sarà sempre meglio affidarsi al proprio salone di fiducia. Finalmente potrebbe essere arrivato il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli. Con un look tutto nuovo una donna affronterà con molta più spensieratezza le prossime giornate piovose e fredde.