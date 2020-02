Il taglio di capelli medi sarà molto di tendenza in questo inverno 2020. In particolare fra le donne sarà molto gettonato l'hairstyle di Chiara Maci, la cui capigliatura ha anche il potere di ringiovanire il volto della food blogger. Di seguito approfondiamo tutte le novità a riguardo.

Nuova moda, il taglio di capelli medi

Un taglio di capelli medi è stato scelto ultimamente dalla bella Chiara Maci. La compagna dello chef Filippo La Mantia ha optato per una capigliatura pari con la riga centrale.

Per completare il tutto sono presenti dei ciuffi a tendina laterali che sfiorano gli occhi. Il taglio di capelli medi della food blogger ricorda molto un bob però in questo caso la lunghezza posteriore è uguale a quella anteriore.

Lo styling risulta super liscio e si abbina perfettamente all'hairstyle. Invece per quanto riguarda la tonalità, Chiara è rimasta fedele al biondo ramato: quest'ultimo è perfetto per illuminare il volto. Questa chioma è ideale per i volti robusti o tondi.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio sarà possibile scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità.

Il grande protagonista dei prossimi mesi sarà il castano e quest'ultimo dovrà essere il più naturale possibile. Su una base castano cioccolato scuro si può optare per il balayage raspberry: si tratta di una colorazione rosso mogano.

Il team di Wella ha realizzato una lunghezza media con la nuance in questione. Anche "Compagnia della Bellezza" ha puntato su delle sfumature rosso acceso e ha ideato una capigliatura medio-corta, sfilata e con il ciuffo laterale.

Altre proposte

Un carré francese può essere valorizzato da una piega leggermente ondulata e dalla tonalità castana. Salvo Ferretti ha realizzato un taglio medio e come nuance ha optato per il caffè macchiato e l'ebano. Invece Aldo Coppola ha lanciato un bob castano scuro e per renderlo molto originale ha utilizzato anche la tecnica del balayage.

Nei prossimi mesi torneranno di Moda anche le ciocche chiare sui capelli molto scuri.

Va ricordato che per mantenere sempre la tonalità brillante - come se fosse appena fatta - andranno utilizzati regolarmente dei prodotti adatti. Quindi nel cassetto di ogni donna non dovranno mai mancare lo shampoo, il balsamo e una maschera nutriente.

Per realizzare tutte queste nuance, comunque sarà sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. In questo modo il risultato finale sarà perfetto e ogni donna sarà sempre molto soddisfatta del proprio hairstyle. Insomma, questi mesi invernali di inizio 2020 paiono proprio essere il periodo più indicato per portare un taglio di capelli medi.