In piena emergenza sanitaria la riapertura delle scuole, come anticipato dal Ministro dell’Istruzione Azzolina, sarà sicuramente prorogata oltre la data del 3 aprile. La regola da osservare resta quella di stare a casa e questo rende sempre più difficile intrattenere i più piccoli confinati a casa a causa del Covid-19. La ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, così, ha deciso di lanciare sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia l’iniziativa '#CiStoDentro', che i genitori potranno consultare e utilizzare per intrattenere i più piccoli.

La Ministra Bonetti: 'Il progetto è uno strumento di condivisione'

Il momento che stiamo vivendo ha richiesto a ciascuno di riscoprire luoghi, relazioni e modi di vivere, rispettando la prima regola: quella di restare a casa. Da qui, come annunciato dalla Ministra Bonetti nel corso della prima intervista pubblicata sul sito dedicato al progetto, è nata l’iniziativa #CiStoDentro. L’obiettivo è quello di fornire ai genitori e ai loro figli uno strumento per trascorrere i giorni a casa e impiegare il molto tempo a disposizione.

‘È l’occasione per sperimentare nuove idee, per scoprire nuove attività, libri e giochi. Un aiuto pensato per genitori e figli, ma soprattutto una possibilità ulteriore di condivisione di esperienze in famiglia e nella nostra comunità' ha riferito la Bonetti. L'iniziativa è consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è curata da Federico Taddia, giornalista, scrittore e autore di diversi libri e programmi tv per bambini e ragazzi.

Come impiegare il tempo a casa, le sei sezioni del portale

Il progetto è articolato in 6 sezioni con la finalità di fornire varie attività di intrattenimento. Come strumento di supporto e aggiornamento è stata prevista una video diretta ogni giovedì alle ore 12,00, la #CiStoDentro Live, condotta da Federico Taddia con la partecipazione di nuovi ospiti ogni settimana. Nella pagina denominata 'Infovirus', invece, le famiglie avranno la possibilità di far leggere ai loro bambini le risposte ad alcune domande sul Coronavirus, quale ‘che faccia ha?’, ‘da dove arriva?’ oppure ‘come fa a muoversi?’.

Prevista anche la possibilità di scrivere una lettera o una mail direttamente alla Ministra, ponendole quesiti o semplicemente raccontando le esperienze quotidiane. Il Dipartimento fornisce la possibilità di spedire via mail i disegni e gli elaborati dei bambini, permettendo loro di esprimere e raccontare come stanno vivendo questi giorni all'interno di casa. Gli elaborati verranno caricati nella sezione #CiStodentro Gallery del sito istituzionale e potranno essere consultati dagli utenti, così da permettere al contenuto del portale di arricchirsi giorno dopo giorno. Per intrattenere i bambini, infine, nelle sezioni ‘Io l’ho letto’ e ‘Tempo liberato’ si trovano alcuni consigli sui libri da leggere o sulle attività da svolgere a casa in questi giorni.