Realizzare delle trecce in questo periodo di quarantena sarà un'ottima idea. Queste saranno ideali su ogni tipo di lunghezza. In questo modo una ragazza sarà perfetta anche durante una videochiamata con i genitori o gli amici.

Moda, le trecce

Per creare delle trecce serviranno un pettine, del gel e uno spray al sale marino. La treccia alla francese sarà molto facile da realizzare. Questa proposta sarà perfetta sulle lunghezze medie. Per prima cosa si dovrà dividere la capigliatura in tre sezioni e si inizierà a intrecciarle dalla sommità del capo, aggiungendo una ciocca alla volta e fino a completare l'acconciatura.

Per completare la chioma si potranno creare delle trecce laterali e lasciando il resto della capigliatura sciolta. Sui capelli ondulati la treccia a spirale sarà sempre un'ottimo abbinamento; inoltre sarà ideale sui capelli medi e lunghi. Si dovrà dividere ogni ciocca in due sezioni e passare un'estremità sotto l'altra fino a realizzare un intreccio. Si potrà applicare del gel per un effetto glossy, perfetto per avere uno stile molto glamour. Oppure si potranno aggiungere anche dei piccoli anelli metallici o dei cristalli.

Sui capelli fini e lunghi si potranno realizzare delle treccine molto piccole: quest'ultime potranno essere raccolte in una coda bassa o lasciate sciolte.

Le pettinature continuano

Su una chioma riccia si potranno creare due trecce laterali e incrociate sulla testa. L'effetto finale sarà di un cerchietto intrecciato molto originale. Per creare una voluminosa treccia doppia laterale basterà dividere la capigliatura in due parti e successivamente intrecciare le ciocche normalmente.

A questo punto le due trecce andranno attorcigliate tra di loro e per nascondere l'elastico sarà perfetto un maxi fiocco. La treccia al centro della testa risulterà molto particolare sia sui capelli sciolti e anche sui raccolti. Le acconciature con le treccine colorate regaleranno uno stile molto sbarazzino. Per queste micro-trecce serviranno solamente dei nastri di tonalità diverse e andranno applicati all'interno delle stesse.

Consigli per avere capelli sani

Delle capigliature lunghe, sane e voluminose sono da sempre il sogno di ogni donna. Per ottenere tutto questo basterà seguire dei semplici consigli. Per fare crescere più velocemente i capelli, questi non andranno tagliati troppo spesso, ma alcune volte l'anno; inoltre va ricordato che saranno da eliminare solamente le punte rovinate. Anche la cura della chioma sarà sempre molto importante per evitare che le punte si sfaldino o si spezzino. Per lavare i capelli non si dovrà utilizzare uno shampoo troppo aggressivo e anche i lavaggi non dovranno essere troppo frequenti.

Inoltre la capigliatura non andrà mai pettinata quando è ancora gocciolante, perché si spezzerà dove sono presenti dei nodi. Per avere una chioma lunga si dovrà anche massaggiare la cute con movimenti circolari .L'automassaggio aiuterà a stimolare la circolazione sanguigna. Anche l'idratazione sarà sempre molto importante e quindi durante il giorno si dovrà bere molta acqua. Gli integratori saranno d'aiuto, però andranno assunti dopo avere consultato il medico. Tutti questi consigli aiuteranno anche ad avere dei capelli molto lucenti. Inoltre finita la quarantena la chioma sarà invidiata da tutte le amiche.