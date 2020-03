Accorciare la chioma a casa può essere utile visto l'attuale periodo di permanenza in casa. Seguendo dei semplici consigli il risultato finale sarà sempre perfetto.

Look, accorciare la chioma

Accorciare la chioma a casa non è mai un gesto scontato perché, di solito, una donna si affida al proprio parrucchiere. Tuttavia regolare in casa ogni tipo di lunghezza è possibile, basta solamente avere pazienza e molta attenzione. Anche molte star hanno provato ad accorciare la chioma da sole: ad esempio la cantante Pink ha optato per un taglio molto corto e non perfetto.

Per realizzare un taglio corto i capelli dovranno essere umidi e andranno pettinati in modo da eliminare i volumi. A questo punto è necessario definire le basette: si dovrà seghettare prima il lato destro e poi quello sinistro. Pettinare anche la frangia e con la punta delle forbici rifinirla perfettamente. Si potranno accorciare anche le ciocche ai lati del volto: in questo caso si dovranno sollevare i ciuffi e si dovranno tagliare e seghettare le lunghezze eccessive. La tecnica a punta di forbice riuscirà a rinfrescare il taglio nel migliore dei modi ed eviterà delle brutte sorprese.

Invece il fai-da-te sulla parte posteriore della chioma sarà da evitare assolutamente perché risulterà molto complicata da regolare. Un hairstyle corto è sfoggiato da Charlize Theron, Elodie, Kristen Stewart e Federica Pellegrini.

Capelli di media lunghezza e lunghi

Invece le celebrità da prendere come ispirazione per una lunghezza media saranno: Khloè Kardashian, Emma Marrone, Selena Gomez e Dua Lipa.

In tutti i tagli si dovrà creare una riga centrale e successivamente si dovrà prendere una ciocca per volta. A questo punto i capelli andranno intrappolati in mezzo alle dita e con la punta delle forbici si dovranno seghettare le punte della capigliatura. Seguendo questi consigli si eviteranno degli stacchi troppo netti.

I capelli lunghi sono portati da Ariana Grande, Bélen Rodriguez, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski e Rosie Huntington-Whiteley.

La capigliatura in questione andrà leggermente asciugata e pettinata a testa in giù. La massa di capelli andrà attorcigliata nella mano e con le forbici si dovrà tagliare 1 centimetro circa: in questo modo le doppie punte saranno eliminate e si creerà anche un leggero volume alla chioma.

Nuovi hairstyle da scegliere

Questo è anche il momento giusto per scegliere un nuovo taglio in vista della bella stagione. Nei prossimi mesi saranno di tendenza dei bob molto corti, la cui lunghezza arriverà agli zigomi: la capigliatura in questione è sfoggiata da Grace Vanderwaal. Non mancheranno però i tagli che arriveranno appena sotto le spalle, per regalare uno stile molto glamour.

Hanno optato per questa proposta Charlotte Casiraghi e Kate Middleton.

Invece la modella Elsa Hosk ha realizzato un lob dalla piega mossa e messy, in perfetto stile degli anni '90. Il momento più indicato per imparare ad accorciare la chioma è arrivato. Inoltre è anche il momento giusto per scegliere un nuovo taglio da sfoggiare nei prossimi mesi.