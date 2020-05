I tagli di capelli che saranno gettonati nell'estate 2020 saranno quelli corti, lunghi e medi. Inoltre per completare gli hairstyle saranno perfette le frange, le acconciature originali e nuove tonalità. Tutte le chiome sono state ideate nei saloni di Wella, Evos, Franck Provost, Jean Louis David, Cotril, Framesi, Indola e Matrix.

Moda, i tagli di capelli

I tagli di capelli medi dovranno risultare molto voluminosi e saranno perfetti per avere uno stile glamour. Su questa chioma si potranno realizzare anche varie scalature, per regalare un bel movimento al tutto.

Saranno di tendenza il caschetto, il long bob e il mullet. I tagli di capelli corti saranno molto facili da portare e anche da acconciare. Il più richiesto da molte ragazze sarà il famoso pixie cut. Poi ci saranno anche i mullet corti, dei mini caschetti super sfilati e dei tagli asimmetrici. I capelli lunghi potranno essere ondulati, ricci o wavy: in questo modo verranno accontentate anche le donne più esigenti. Tutte le capigliature dovranno essere vaporose e molto morbide. Per completare l'hairstyle sarà perfetta la frangia: quest'ultima potrà essere lunga, corta, mossa, spettinata o a tendina.

Nuovi colori e acconciature

Dopo avere realizzato un taglio tutto nuovo si potrà scegliere anche una nuova tonalità. Nell'estate 2020 saranno di tendenza i castani chiari o scuri e illuminati da dei riflessi tono su tono. Non mancheranno nemmeno i biondi chiari: in questo caso si potrà optare per il biondo vaniglia. Invece per una ragazza che vuole sempre osare saranno ideali il rosa pastello e il grigio.

Per quanto riguarda le acconciature i saloni hanno proposto dei raccolti molto eleganti: questi potranno essere ravvivati da chignon, trecce o torchon. Saranno presenti anche dei semiraccolti molto semplici; invece per avere un look originale saranno perfette le acconciature scultura.

Consigli per i capelli

Federico Fashion Style ha pensato di dare molti consigli a tutte le sue fan. Il parrucchiere delle star sconsiglia dei trattamenti troppo aggressivi sulle chiome, come ad esempio delle tinte troppo estreme o lo shatush.

L'unico trattamento consentito sulle capigliature sarà la tintura anti-ricrescita: in questo modo si elimineranno i capelli bianchi. La tinta dovrà essere acquistata in farmacia nella variante antiallergica. Un altro consiglio sarà quello di non passare troppe volte la piastra e in questo modo la chioma non si rovinerà. Per quanto riguarda le acconciature durante questa quarantena sarà perfetta la coda di cavallo: quest'ultima potrà essere abbinata a un make up molto semplice e curato. Questo è il momento per scegliere dei nuovissimi tagli di capelli da sfoggiare nell'estate 2020. Inoltre durante questa quarantena si potranno seguire i consigli di Federico Fashion Style per i capelli.