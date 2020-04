Il taglio di capelli corti più di tendenza nell'estate 2020 sarà il pixie cut. Quest'ultimo regalerà un look molto sbarazzino e fresco. Inoltre potrà essere acconciato sempre in modo diverso.

Look, il taglio di capelli corti

Un taglio di capelli corti come il pixie è sfoggiato sempre da molte ragazze e celebrità. Sulla chioma in questione si potrà creare molto volume, come l'hairstyle che porta Zoe Kravitz. Per realizzare tutto questo basterà utilizzare un pettine a denti larghi, della lacca e uno spray al sale: quest'ultimo sui capelli ricci creerà alla perfezione le beach waves.

Invece le finger waves saranno delle onde in stile anni '20. Questo look è sfoggiato nei red carpet anche da Cara Delevigne, Zendaya e Vanessa Hudgens. Negli anni '90 anche Miss Elliot aveva realizzato le finger waves sulla sua chioma corta. Per creare le onde sul pixie cut serviranno un pettine, del gel, della lacca e uno specchio. Per prima cosa si dovrà spostare la riga su un lato e successivamente applicare del gel sulla parte anteriore e superiore dei capelli. A questo punto si dovranno realizzare le onde iniziando dalla riga appena creata e pettinare le varie ciocche a forma di C.

Ripetere con molta attenzione questo processo su tutto il capo e controllare che le onde siano bene allineate. Per fissare il tutto spruzzare molta lacca e l'acconciatura è pronta. Una pettinatura molto veloce da realizzare potrà essere quella di portare la riga laterale e con un po' di volume sulle ciocche. Anche l'attrice Charlize Theron porta l'acconciatura in questione che le regala un look molto elegante.

Le acconciature continuano

Scarlett Johansson ha optato per un pixie con extra volume. Uno spray texturizzante andrà applicato sulla capigliatura umida, e questa andrà asciugata pettinandola all'indietro. Su un taglio di capelli corti si potranno applicare anche molti accessori. Non potranno mancare i cerchietti, i pins, le fasce e le mollette: in questo modo la chioma avrà molta più brillantezza. Va ricordato che anche gli orecchini di Chanel potranno diventare dei fermagli molto chic e potranno essere creati anche da sole.

Serviranno dei punti luce o delle perle e andranno attaccati a una forcina utilizzando della colla a caldo. Anche il pixie con foulard o turbanti saranno perfetti e potranno essere abbinati all'outfit.

Eliminare i nodi sulle chiome

I capelli lunghi devono essere curati perfettamente perché altrimenti possono comparire i nodi. Le cause principali possono essere l'elettrostaticità, le capigliature aride, sfibrate, sottili o disidratate. Le chiome ricce sono le più esposte a questo problema, però seguendo i giusti accorgimenti tutto sarà molto più semplice. Per evitare tutto questo si dovranno utilizzare degli elastici in tessuto o in spugna.

Invece le acconciature indicate saranno la coda all'altezza della nuca e lo chignon; invece saranno da evitare le trecce. Il pettine da utilizzare dovrà essere in legno con denti larghi. Per eliminare i nodi, i capelli andranno spazzolati a ciocche piccole iniziando dalle punte fino ad arrivare alle radici. Dopo lo shampoo si dovrà applicare una maschera nutriente e idratante: questa andrà lasciata in posa alcuni minuti e poi si dovrà risciacquare la capigliatura. Si potrà applicare anche dell'olio vegetale sulle lunghezze, pettinare quest'ultime e poi risciacquare. Questo potrebbe essere il momento più indicato per scegliere un taglio di capelli corti e imparare ad eliminare i nodi dalla capigliatura.