Molte acconciature potranno essere realizzate anche durante questa quarantena. In questo modo una donna risulterà molto glamour anche a casa. Le varie proposte saranno molto facili da creare e da portare.

Look, le acconciature

Cambiare acconciature ogni giorno sarà sempre una buona idea e così in questo modo le giornate da recluse passeranno molto più in fretta. Anche Chiara Ferragni ha optato per una coda di cavallo fermata da un elastico super colorato. Tra le acconciature molto originali da copiare ci saranno i capelli raccolti con un foulard: in questo modo il look risulterà molto sbarazzino.

Tra le acconciature che si potranno realizzare sul caschetto ci sarà la mezza coda fermata da un fiocco in velluto. Invece su una lunghezza media si potrà optare per la riga centrale e con un chignon basso: la proposta in questione non passa mai di Moda.

Una coda bassa potrà essere molto sofisticata arricchendola con un nastro di raso. Questo tipo di coda potrà essere abbinata a dei mini accessori-gioiello, per avere uno stile molto chic; sulla pettinatura si potranno applicare anche delle mollette colorate.

Per raccogliere la chioma si potrà utilizzare un elastico alternativo e più precisamente una catena con il logo di un brand. Sulle capigliature lisce o leggermente mosse sarà perfetta la riga obliqua e il ciuffo laterale. In questa lunga carrellata non potrà mancare la coda con un dettaglio molto particolare, la treccia a spina di pesce. I capelli ricci saranno perfetti con una coda alta e baby hair; questo tipo di chioma si potrà lasciare sciolta con delle maxi mollette sul davanti o con una fascia annodata.

Per rendere molto originale uno chignon basso si potrà applicare un fermaglio, invece su quello alto non dovranno mancare dei ciuffi ai lati del volto. Sulla coda non potrà mancare nemmeno un maxi foulard, per un look molto romantico.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche molte tonalità e in particolare il nocciola, il mogano, il caffè e il cioccolato. Questi saranno perfetti per illuminare i capelli castani.

Le varie nuance potranno essere realizzate utilizzando una tinta fai-da-te, utilissima in questi giorni dove i saloni sono chiusi. I colori saranno perfetti su ogni tipo di lunghezza e in questo modo tutte le donne saranno accontentate. Il castano chiaro sarà la base perfetta per illuminare la chioma con delle sfumature effetto sun kissed o per ottenere un color nocciola. Realizzare dei colpi di sole richiederà molta pazienta e il risultato finale sarà stupendo. Sui capelli non potranno mancare nemmeno le sfumature del caffé e saranno ideali per mettere in risalto gli occhi e la carnagione. La nuance in questione sarà perfetta sulle scalature o sui tagli corti e geometrici.

Per creare un castano ramato si dovrà utilizzare l'henné: con quest'ultimo si potrà decidere l'intensità dei riflessi.

Le altre tonalità di moda

Il castano scuro sarà ideale sulla pelle olivastra e gli occhi neri. Questo colore potrà essere utilizzato su tutta la capigliatura o solamente su alcune ciocche. Nell'estate 2020 sarà di tendenza anche il bronde: la nuance potrà essere utilizzata per creare delle schiariture o su tutta la capigliatura. Il mogano regalerà dei riflessi multisfaccettati e sarà adatto a tutte le donne. Il cioccolato sarà un colore molto caldo e potrà andare dal fondente al latte; inoltre è molto amato anche dalle celebrità.

In questa carrellata non potrà mancare nemmeno il castano scurissimo, sfoggiato anche da Vanessa Hudgens. Questo è il momento più indicato per realizzare molte acconciature e optare per una tinta fai-da-te.