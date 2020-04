La frangia è presente in quasi tutti i tagli di capelli della primavera 2020. Però in questo periodo i saloni sono chiusi e quindi molte donne dovranno trovare una soluzione per sistemare questo dettaglio da sole. Seguendo dei semplici consigli tutto diventerà più semplice e ogni ragazza sarà perfetta anche a casa.

Look, la frangia

In questo momento è di tendenza la frangia lunga che porta anche Taylor Swift: la lunghezza di questa sfiora le sopracciglia. Quindi la tentazione di farla crescere è tanta: molte ragazze non riescono a resistere e vogliono provare il fai-da-te.

Per tagliare la frangia i capelli dovranno essere umidi: con l'aiuto di un pettine a denti stretti si dovrà creare una riga centrale. Sul davanti della capigliatura si dovrà disegnare una sezione triangolare e successivamente prendere solamente la ciocca centrale. Con la punta delle forbici si dovrà tagliare la ciocca disegnando una specie di mezzaluna rovesciata: in questo caso la frangetta sarà più lunga ai lati e più corta al centro. Si potrà gestire questo dettaglio anche utilizzando dei semplici accessori.

Quindi via libera con forcine, foulard, fasce, pinze, fermagli e fiocchi. Questi andranno applicati ai lati delle tempie in posizioni strategiche e i capelli dovranno essere super lisci. Il look in questione assomiglierà molto a quello delle Spice Girls.

La frangia sui tagli corti e lunghi

Se una ragazza sfoggia un pixie corto e con la frangia, questo sarà il momento più indicato per farla crescere.

Si potrà copiare l'hairstyle di Gwyneth Paltrow in Sliding Doors. L'attrice portava una chioma corta con il ciuffo laterale: quest'ultimo risulta essere sempre molto pratico. Per quanto riguarda la tonalità, la Paltrow sfoggiava il colore biondo.

Invece sui capelli lunghi si potrà passare da una frangia corta ad una a tendina, come ha fatto anche Selena Gomez. In questa versione la frangetta andrà direzionata verso i lati del volto e quindi andranno utilizzati sempre la spazzola e il phon per modellarla.

Maschera per i capelli

Queste giornate chiuse dentro casa saranno perfette per dedicare del tempo alla cura del corpo, del viso e naturalmente della chioma. Molti trattamenti potranno essere realizzati utilizzando dei prodotti naturali presenti nella dispensa.

Una maschera per i capelli fai-da-te regalerà una coccola extra alla capigliatura. La ricetta in questione sarà perfetta per la cura delle chiome grasse e per realizzarla basteranno pochi ingredienti. Il miele risulterà lenitivo e ristrutturante, lo yogurt avrà proprietà lucidanti e nutrienti. Inoltre non potrà mancare un olio essenziale che avrà un'azione regolatrice e astringente: in tale caso si potrà scegliere tra la salvia, il timo, l'origino o il limone.

A questo punto si dovranno unire gli ingredienti e mescolare fino ad ottenere un composto molto omogeneo. Il tutto andrà applicato sui capelli e si dovrà lasciare in posa per circa 15 minuti. Poi sarà necessario risciacquare abbondantemente e utilizzare uno shampoo molto delicato.