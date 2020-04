Le acconciature più richieste nella primavera 2020 saranno le trecce. Inoltre potranno essere realizzare in questi giorni di quarantena. In questo modo le donne saranno perfette anche dentro la propria casa. Le varie proposte arrivano direttamente dalle ultime passerelle di Moda e dai saloni.

Look, le acconciature

Delle acconciature facili da realizzare saranno senza nessun dubbio le trecce, da portare in mille modi diversi. Le trecce possono essere sfoggiate su ogni tipo di taglio e raccolto. Max Mara per le sue modelle ha optato per delle acconciature molto particolari: ha scelto delle mini treccine laterali che decorano perfettamente code e capelli sciolti.

Per fissare la coda di cavallo è presente un laccio di tessuto. Tutti questi look sono stati realizzati dall'hairstylist Sam McKnight. Anche Kaia Gerber ha optato per delle mini treccine che si confondono con il suo bob mosso. Il primo a fare sfilare le modelle con delle micro trecce era stato Alexander McQueen. Saranno richieste da molte donne anche la treccia a spina di pesce, a tre ciocche e alla francese: queste sono state viste da Max Mara, Dior e Greta Thunbergh. Un'idea originale potrà essere quella di realizzare la treccia a elica e questa sarà creata con due ciocche al posto di tre.

Il risultato finale sarà un torchon da portare sui capelli lunghi. Invece l'attrice Amber Heard ha scelto un'acconciatura molto trendy e più precisamente un raccolto a groviglio di intrecci. Beyoncé, Rihanna e Naomi Campbell molto spesso sfoggiano delle acconciature afro con delle treccine molto piccole. Anche Kim Kardashian porta cascate di treccine; l'attrice Lupita Nyong'o ha creato quest'ultime anche sulla frangia.

Italian Style di Framesi ha realizzato delle treccine su delle chiome lunghissime e Wella The Club ha ideato dei nodi molto più complessi e originali. In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno Wella James che ha optato per un intreccio molto più facile.

Nuovi colori

Durante questa quarantena oltre a realizzare molte acconciature c'è anche tutto il tempo per scegliere anche una nuova tonalità.

Inoltre le varie sfumature possono essere create anche a casa, seguendo dei semplici consigli. Le nuance sono sfoggiate dalle celebrità e quindi sono da prendere subito in considerazione. Jennifer Lopez continua a lanciare sempre nuove tendenze e lo fa anche attraverso il colore biondo caramello della sua chioma. La tonalità sarà perfetta sia sui capelli lunghi e anche su quelli corti; inoltre il colore delle radici resterà naturale e quindi non serviranno dei ritocchi frequenti. Il biondo caramello sulle capigliature ricce o mosse regalerà molto più volume. Si possono inserire degli highlights con colori più chiari rispetto al biondo caramello: questi andranno alternati sulle lunghezze e regaleranno un look molto glamour.

Il baby blonde è portato dall'attrice Lucy Boyton. La tinta in questione è un biondo molto chiaro e luminoso, ideale sulle chiome medio-corte o lunghe. La tonalità quasi glaciale è ideale su una carnagione e occhi chiari. Il biondo con le radici scure risulta essere un colore poco impegnativo, ed è perfetto per una donna sempre di fretta. Gisele Bundchen ha optato per balayage biondo: in questo caso i riflessi partono da metà lunghezza fino alle punte.

Creare i riflessi biondi a casa

Si potranno realizzare queste sfumature anche a casa. Per prima cosa serviranno tutti gli strumenti necessari: una ciotola, il pennello, i guanti e delle strisce con l'alluminio per coprire le ciocche tinte.

Non dovrà mancare nemmeno uno scovolino per mascara che aiuterà a sfumare il colore nel migliore dei modi. La tinta andrà creata come è riportato sulla confezione. A questo punto si dovranno pettinare i capelli e decidere quali ciocche evidenziare con la tinta più chiara. Successivamente con il pennello per le tinte si dovrà colorare la ciocca da metà lunghezza fino all'estremità; invece con lo scovolino, da metà lunghezza si dovrà risalire verso l'alto e creare una leggera sfumatura. Avvolgere nella striscia d'alluminio la ciocca appena tinta e passare a quella successiva. Lasciare in posa il tempo indicato sulla confezione.

Se è la prima volta che si colorano i capelli a casa sarà meglio iniziare con poche ciocche: in questo modo si controllerà il risultato e anche se il colore biondo è quello giusto. Ormai è arrivato il momento giusto per realizzare delle nuove acconciature a casa. Inoltre ci sarà anche tempo per creare dei riflessi biondi sulla chioma.