Saranno di tendenza molti tagli di capelli nell'estate 2020. Le proposte saranno perfette per accogliere nel migliore dei modi la nuova stagione. Inoltre gli hairstyle potranno essere abbinati anche a delle nuove tonalità.

Moda, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli il grande protagonista sarà il carré: la lunghezza di quest'ultimo arriverà leggermente sotto l'orecchio. La chioma in questione ricorderà gli anni '90 e non dovrà essere troppo preciso. Sui tagli di capelli alla maschietta saranno presenti dei ciuffi: questi potranno essere portati super spettinati. Per completare l'hairstyle saranno perfette le frange a tendina o piene.

Invece per quanto riguarda lo styling si potrà optare per le onde o i ricci: entrambi incorniceranno il viso alla perfezione. I tagli asimmetrici dovranno avere sempre un bel volume. Anche le tonalità saranno sempre molto importanti. Di tendenza per i biondi ci saranno il miele e l'ambra; invece per il castano sarà amato da molte donne il caramello scuro. Per i rossi si potrà optare per la cannella e il rame: questi colori regaleranno luminosità e dolcezza al volto. I capelli andranno anche curati e sulle chiome crespe si dovranno utilizzare un trattamento alla cheratina: questo andrà ad ammorbidire la parte rovinata e secca. La cheratina sarà perfetta anche sui capelli fini perché li renderanno molto più corposi.

I trattamenti in questione ripareranno le capigliature da tutti i danni provocati dalla spazzola, phon o piastre utilizzate in modo sbagliato. Però se le doppie punte saranno presenti su buona porzione della chioma sarà meglio tagliare la parte rovinata.

Lo shampoo secco

La capigliatura avrà sempre bisogno di essere lavata a fondo almeno una volta alla settimana.

Nelle situazioni di emergenza si potrà utilizzare lo shampoo secco che assorbirà il sebo in eccesso e basterà una spazzolata veloce per essere pronte. La differenza con lo shampoo classico sarà quella che non servirà l'acqua. Le versioni in commercio di questo prodotto saranno quelli spray e quelli in polvere libera.

Gli shampoo secchi non lasceranno nessuna traccia sui capelli e quelli colorati regaleranno una leggera pigmentazione sulle chiome. Il prodotto andrà applicato sulla parte dei capelli da pulire: si dovrà evitare di applicarlo sulle lunghezze perché queste tenderanno a seccarsi. Si dovrà massaggiare il prodotto sulla cute, lasciare agire alcuni minuti e successivamente spazzolare la capigliatura. La durata dello shampoo sarà di circa 12 ore e dopo sarà necessario lavare bene i capelli.

Tutte le controindicazioni dello shampoo secco

L'utilizzo di questo shampoo avrà anche delle controindicazioni molto importanti. Utilizzare continuamente il prodotto in questione seccherà il capello e lo renderà troppo rigido.

L'accumulo costante delle polveri sul cuoio capelluto potrà anche ostruire i pori; inoltre la chioma crescerà meno forte e apparirà sfibrata. Questo shampoo sarà assolutamente vietato per chi soffre di forfora. Quindi va ricordato che lo shampoo secco andrà utilizzato di tanto in tanto e non tutti giorni. Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli da realizzare il 18 maggio quando riapriranno i parrucchieri. Inoltre per le situazioni di emergenza si potrà utilizzare lo shampoo secco, perfetto per accorciare tutti i tempi di preparazione.