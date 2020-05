Le acconciature saranno le vere protagoniste dell'estate 2020. In particolare saranno richieste da molte donne le trecce. Questa pettinatura è stata scelta durante questa quarantena anche dalle celebrità.

Moda, le acconciature

Le acconciature non potranno mancare nei prossimi mesi e sono state copiate anche dalle star. Ultimamente Margot Robbie ha realizzato delle trecce che scendono di lato e sono attaccate alla testa: queste sono conosciute come boxer braids. Il look in questione risulterà sportivo e chic allo stesso tempo. Questo tipo di acconciatura è sfoggiato anche dalle modelle Josephine Skriver e Jasmine Tookes.

Le trecce laterali sono state elette acconciature da quarantena anche da Vanessa Hudgens: l'attrice ne ha creato due per lato. Sara Sampaio ha optato per una versione molto più romantica e ha realizzato un mezzo raccolto con le trecce. Inoltre Sara, alcuni mesi fa, ha creato anche un'altra interpretazione molto più morbida e super spettinata delle trecce laterali. Queste pettinature sono state viste anche in passerella. Ad esempio Max Mara e Dior hanno optato per un look da brava ragazza e country; anche Antonio Marras ha scelto quelle laterali e queste sono state impreziosite da un nastro. Marc Jacobs ha puntato per uno stile spettinato e sbarazzino.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio o una nuova acconciatura si potrà optare anche per una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il colore rosa: quest'ultimo è stato sfoggiato anche da Lottie Moss, Dua Lipa e la chioma bicolore rosa e blu di Ruby Rose. La nuance in questione sarà perfetta su ogni tipo di carnagione e taglio di capelli. Inoltre si potranno scegliere tantissimi tipi di sfumature: in questo modo saranno accontentate anche le ragazze più esigenti.

Sulle chiome lunghe si potrà optare per il rosa pastello e su una base platino sarà perfetto il balayage rosa. Per mettere bene in evidenza le varie sfumature si dovrà realizzare uno styling mosso. Su una capigliatura corta o un bel pixie cut sarà perfetta la tinta rosa e con i ciuffi centrali leggermente più lunghi.

La cantante Katy Perry aveva optato per un contrasto molto originale, nero e rosa icy pink. Il caschetto potrà essere abbinato al rosa pesca e il look sarà molto glamour. Il colore rosa potrà essere realizzato anche su una hairstyle con la frangia e il contrasto con le sopracciglia più scure metterà in risalto gli occhi.

Altre tonalità da scegliere

Per uno stile rock sarà perfetto il colore fucsia: in questo caso il make up dovrà risultare il più naturale possibile. Su un mini chignon o uno chignon si potrà scegliere la tonalità rosa cotton candy. Su un taglio rasato sarà ideale il rosa neon: la nuance in questione sarà ideale anche per gli incarnati molto chiari o pesca. In questa lunga carrellata non potrà mancare lo champagne rosé: questo sarà ottimo sui capelli castano scuro, castano cioccolato e biondo.

Lo champagne rosé regalerà molta brillantezza alla capigliatura. Per una chioma molto originale si potranno miscelare due tonalità di rosa diverse e il risultato finale sarà la nuance orchidea. Il pink lemonade sarà il risultato del mix di rosa e giallo pesca, ricorderà il colore di un fresco cocktail. La tonalità potrà essere utilizzata sui capelli medi o lunghi. Questo è il momento giusto per realizzare delle nuove acconciature da sfoggiare tutta l'estate. Inoltre ci sarà anche il tempo per scegliere il colore rosa che si potrà realizzare appena riapriranno i saloni.