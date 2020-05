I tagli di capelli medi saranno molto gettonati nell'estate 2020. Tutte queste chiome saranno molto versatili e adatte per ogni occasione. Le proposte arrivano direttamente dalle ultime passerelle di Moda.

Moda, i tagli di capelli medi

Tra i tagli di capelli medi più richiesti da molte donne ci sarà l'A-line Bob. Si tratta di un caschetto corto e con il ciuffo leggermente scalato. Questa lunghezza media sarà perfetta per i capelli lisci: l'hairstyle in questione è sfoggiato da Kaia Gerber. Sull'A-line Bob si potranno realizzare delle flipped ends e queste dovranno essere studiate ad arte per regalare un look molto sbarazzino.

Sul mullet saranno presenti molte sfilature: questo hairstyle sarà lungo dietro e corto davanti. Sulla chioma in questione si potrà optare per il balayage, le meches o altre sfumature originali. In questa lunga carrellata non potrà mancare nemmeno il bowl cut: sulla capigliatura sarà presente la frangia e una scalatura intermedia, perfetta per mettere bene in risalto le punte mosse. Sul lob la piega dovrà risultare super liscia e l'effetto finale sarà lucente e sleek.

Altri hairstyle da copiare

Nei prossimi mesi il caschetto sarà richiesto da molte ragazze. In particolare il chin lenght bob dovrà essere abbinato a un ciuffo o alla frangia a tendina, per incorniciare perfettamente gli occhi. Per osare saranno ideali i tagli medi asimmetrici: la sfilatura dovrà essere ben visibile e lo styling dovrà risultare liscio.

Sui capelli ricci ci dovrà essere molto volume e i vari boccoli dovranno essere vaporosi e sempre ben definiti. Su questo tipo di chioma si dovranno utilizzare dei prodotti adatti. Il look ideale da copiare sarà la piega effetto messy e la riga laterale. Va ricordato che quando i saloni riapriranno sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere.

I raccolti e la pinza per capelli

Dopo un taglio tutto nuovo si potrà optare anche per una nuova acconciatura. Nell'estate 2020 saranno di tendenza i raccolti con la pinza: quest'ultima sarà in versione maxi o mini e sarà super colorata. La pinza per capelli sarà un'ottima alternativa al classico elastico perché si potranno creare tantissime pettinature e i capelli non si rovineranno.

L'accessorio in questione è portato anche da Kaia Gerber e Bella Hadid. La pinza o conosciuta anche come Claw Clip era di tendenza anche negli anni '90. Il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli medi è finalmente arrivato. In questo modo quando riapriranno i saloni si avranno le idee ben chiare su quale hairstyle scegliere. Inoltre si potranno realizzare anche tanti raccolti utilizzando la pinza.