I tagli di capelli corti saranno di tendenza nell'estate 2020. In particolare il più richiesto da molte donne sarà il famoso pixie cut. L'hairstyle in questione regalerà un look molto sbarazzino, sarà molto facile da portare e riuscirà a fare ringiovanire un volto stanco.

Look, i tagli di capelli corti

I tagli di capelli corti avranno bisogno di molte cure, anche perché appena ricresceranno e certi dettagli andrebbero persi, quindi si dovrà andare dal parrucchiere per sistemare il tutto. Inoltre, se sarà presente un po' di ricrescita, si potrà utilizzare del gel e una molletta e la chioma risulterà perfetta.

Il pixie dei prossimi mesi potrà essere scalato, mosso, con la frangia o il ciuffo: in questo modo anche le donne più esigenti saranno accontentate. Questa chioma riuscirà a valorizzare un viso quadrato, tondo o triangolare. In base alle varie occasioni la capigliatura in questione potrà trasformarsi in un taglio grintoso, chic, classico o romantico. Tra i pixie cut più richiesti nei mesi scorsi c'è stato quello di Elodie, che alcuni mesi fa sfoggiava un taglio corto e di colore rosa. Sui volti tondi l'hairstyle andrà sfilato ai lati e il ciuffo sarà laterale e scalato.

Tra i tagli di capelli corti ci sarà anche il long pixie e questo sarà perfetto sui volti pieni e rotondi e anche su quelli spigolosi o lunghi.

Sui capelli ricci o mossi il pixie sarà ideale: in questo caso si potrà realizzare una frangia corta o lunga e in entrambi i casi dovrà essere laterale. Anche il ciuffo laterale dovrà essere super sfilato e invece l'altra parte del capo andrà rasata, altrimenti il taglio assomiglierà a un caschetto e non al pixie.

Su quest'ultima proposta il ciuffo potrà essere sollevato e portato all'indietro e assomiglierà a una cresta.

Il caschetto

Un'altra capigliatura di tendenza nei prossimi mesi sarà il caschetto. Nelle scorse settimane, coi parrucchieri chiusi, poche donne hanno voluto rischiare accorciando la chioma da sole.

Però prossimamente molte donne avranno voglia di rinnovare il proprio taglio. Va ricordato che ci sono anche altri momenti che una persona desidera un cambiamento del look: ad esempio dopo una rottura sentimentale, dopo un parto o dopo un periodo particolare come quello attuale.

L'hairstylist Maria Baras ha notato che molte ragazze cercano una chioma naturale e in particolare in questo periodo in cui i capelli vengono lavati molto spesso. Anche Freja Beha sfoggia questo tipo di capigliatura: la modella ha optato per un caschetto molto corto che lascia libera la nuca. La chioma in questione potrà essere portata liscia o mossa.

Consigli

La forma del taglio sarà molto piena e sfiorerà la mascella; inoltre sarà perfetto su una chioma folta o su dei capelli fini.

Con questo caschetto non servirà utilizzare la spazzola e il phon: quindi questi andranno lasciati nel cassetto almeno per un po'. Per texturizzare i capelli basterà applicare uno spray salino e lasciare asciugare all'aria. Su dei capelli mossi seguendo questo consiglio il risultato finale assomiglierà a quello di Freja. Invece sulle capigliature lisce - utilizzando l'acqua di mare - le lunghezze risulteranno più ondulate. Un'idea originale sarà quella di far asciugare la capigliatura e di realizzare la riga dal lato opposto dove di solito si pettinano i capelli: in questo modo si creerà molto volume alle radici.

Insomma, si avvicina sempre più il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli corti.