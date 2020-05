I tagli di capelli dell'estate 2020 riusciranno ad accontentare anche le ragazze più esigenti. Quindi via libera con le chiome corte, medie e lunghe. Gli hairstyle saranno perfetti per ogni momento della giornata, per avere un look molto glamour. Le chiome sono sfoggiate dalle celebrità e sono state viste anche sulle passerelle di Moda.

Moda, i tagli di capelli

I tagli di capelli andranno scelti in base alla tipologia del capelli e alla forma del volto. Il 1 giugno quando riapriranno i parrucchieri si dovranno avere le idee ben chiare per quanto riguarda un nuovo hairstyle.

Nell'estate 2020 sarà di tendenza il soft pixie, sfoggiato dall'attrice Zoe Kravitz. Il taglio in questione sarà molto corto e saranno presenti delle ciocche morbide e super sfilate: in questo modo i lineamenti spigolosi risulteranno molto più delicati. Sul soft pixie saranno perfette le tonalità molto piene, le sfumature e i colpi di sole. Il bob di Keira Knightley potrà essere portato liscio, mosso, asimmetrico o pari. Inoltre per completare il tutto non potranno mancare dei cerchietti o dei fermagli.

Altri hairstyle

Per quanto riguarda le lunghezze medie sarà amato da molte ragazze il lob: per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto lungo. Il lob potrà essere portato sciolto come Margot Robbie o si potrà creare una semplice acconciatura. In questa lunga carrellata non potrà mancare nemmeno il taglio Rachel's cut che sfoggiava l'attrice Jennifer Aniston ai tempi di Friends. La popstar Camila Cabello ha optato per una capigliatura lunga liscia e con una frangia molto morbida.

Un'altra proposta per le chiome lunghe sarà il finish ultra liscio, per un look molto originale. Per realizzare perfettamente lo styling in questione si dovrà utilizzare la piastra e anche dei prodotti giusti che eviteranno l'effetto crespo. Questo hairstyle è portato dalla modella Mila Kunis.

Tagliare i capelli a casa come Paola di Benedetto

Dopo quattro mesi senza parrucchiere anche Paola di Benedetto ha impugnato le forbici e ha pensato di aggiustare il suo taglio.

Paola ha condiviso il video del suo esperimento nei social e prima di lei anche la Barale aveva avuto l'idea di accorciare la chioma. La ex madre natura di Ciao Darwin ha seguito tutti i consigli del suo hair stylist Pietro Nico. La Di Benedetto ha realizzato un meraviglioso taglio scalato. Per prima cosa ha legato i capelli in una coda e ha realizzato un torchon: in questo modo ha tagliato e sfoltito le punte. Successivamente ha suddiviso ulteriormente la capigliatura e ha accorciato e sfoltito le ciocche laterali del ciuffo. Un taglio davvero bene riuscito e pronto per essere copiato da molte altre donne.

Questo è il momento perfetto per scegliere dei nuovi tagli di capelli per la stagione estiva. Inoltre in questa quarantena si potranno seguire i consigli di Paola Di Benedetto per accorciare la chioma in attesa che i saloni riaprano.