I tagli capelli corti mossi saranno i protagonisti dell'imminente estate 2020. Queste chiome risulteranno molto versatili e fresche al tempo stesso, inoltre regaleranno un look molto frizzante e glamour a tutte le donne che le sceglieranno.

Moda, tagli capelli corti mossi

I tagli capelli corti mossi saranno disponibili in molte versioni, in modo da accontentare anche le donne più esigenti. Su una capigliatura liscia si potranno creare delle onde meravigliose utilizzando degli spray volumizzanti al sale o delle spume adatte. Nei prossimi mesi saranno di tendenza il mini bob, lo short cut maschile e il mullet: quest'ultimo sarà corto sul davanti e lungo sulla parte posteriore.

La caratteristica di questi hairstyle sarà quella di mettere in evidenza il volto che dovrà essere regolare.

Sulle capigliature non potrà mai mancare l'effetto spettinato e per realizzarlo basterà vaporizzare uno spray texturizzante. Successivamente le varie ciocche di capelli andranno modellate con le dita. Invece la versione scalata sarà perfetta per alleggerire il look. Le varie scalature potranno essere evidenti o lievi; inoltre si potranno anche realizzare delle sfilature e il risultato finale sarà comunque bellissimo.

Acconciature: le trecce

Per quanto riguarda le acconciature nell'estate 2020 saranno perfette le trecce, che regaleranno un look molto sofisticato. Queste potranno essere portate in mille modi diversi.

Blake Lively è la regina indiscussa delle trecce e le sfoggia in ogni occasione. L'attrice alla premiere del film "4 amiche e un paio di jeans" aveva optato per la treccia a fascia. Per realizzare la pettinatura in questione si deve creare la riga laterale e due trecce piccole che fanno da fascia e si perdono tra i capelli lunghi.

L'abbinamento trecce e beach waves sarà perfetto per la stagione estiva. In un'altra occasione Blake aveva optato per una treccia alta: questa acconciatura è molto particolare ed è ideale per mettere in evidenza degli orecchini formato XL o il make up. Per realizzare questa proposta si devono spazzolare perbene i capelli e pettinarli all'indietro e fissarli in una coda alta.

A questo punto si deve estrarre una ciocca di capelli e farla girare attorno all'elastico per nasconderlo. Creare la treccia classica e fissarla con un elastico trasparente.

In questa lunga carrellata non può mancare la treccia spettinata. Realizzare due piccole trecce basse e unirle in una coda laterale: per creare l'effetto spettinato si deve utilizzare uno spray texturizzante. Inoltre per completare il tutto un maxi fermaglio è perfetto. Per la treccia laterale occorre creare la riga su un lato e spostare la capigliatura lateralmente. A questo punto creare la classica treccia o quella a spina di pesce. Su un taglio scalato si possono lasciare alcune ciocche di capelli libere ai lati del viso, in modo da incorniciarlo.

Un altro abbinamento perfetto può essere la treccia alla francese e lo chignon. In questo caso si deve prendere una grossa ciocca centrale e superiore del capo e dividerla in 3 come per fare una treccia classica. Occorre incorporare una ciocca laterale da posizionare proprio sopra a quella al centro: a questo punto si devono alternare una ciocca a sinistra e una a destra e infilarle nell'intreccio.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per scegliere dei tagli capelli corti mossi e anche per realizzare la treccia.