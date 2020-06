I tagli capelli con frangia saranno i protagonisti dell'estate. Il dettaglio in questione si adatterà perfettamente a ogni tipologia di volto e inoltre lo valorizzerà. Tuttavia, regalerà anche uno stile molto sbarazzino e grintoso.

Look, tagli capelli con frangia

I tagli capelli con frangia saranno richiesti da molte donne che vogliono rinnovare il proprio look. Le chiome lunghe potranno essere abbinate a un ciuffo o frangia, ed entrambe copriranno leggermente gli occhi: in questo modo lo stile risulterà misterioso. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per un super liscio molto sofisticato.

I tagli capelli con frangia riccia aggiungeranno carattere al classico caschetto o a una capigliatura lunga. In questo caso i vari boccoli dovranno ricadere liberi sulla fronte, per un look molto glamour. I capelli corti saranno di tendenza nella stagione estiva e in particolare si potrà optare per il pixie cut. Per completare il tutto non dovrà mancare una frangetta corta o un ciuffo laterale. La frangia sarà perfetta anche su un bob geometrico: con l'hairstyle in questione saranno ideali i volti ovali, tondi o squadrati. Anche sulle chiome sfilate si potrà realizzare una bella frangia. Questo dettaglio potrà essere abbinato ai tagli medi: in questo caso dovrà essere sottile e leggera. Invece la frangia a tendina sarà perfetta sulle capigliature medio-lunghe e ricorderà l'hairstyle di Brigitte Bardot.

Pettinature

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si potrà optare anche per una nuova acconciatura. Quest'ultima sarà molto veloce e facile da creare. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il top knot: per chi non lo conoscesse si tratta di uno chignon alto e imperfetto. Per realizzare questa proposta basterà attorcigliare su sé stessi i capelli e successivamente arrotolarli.

L'acconciatura in questione potrà essere abbinata a foulard e fasce. Per creare uno chignon preciso si dovrà partire da una coda bassa o alta, ma tutto questo dipenderà in base alle esigenze di ogni ragazza. I capelli andranno divisi in due sezioni e arrotolati a torchon: a questo punto andranno girati entrambi intorno all'elastico.

Per fissare il tutto si dovranno applicare delle forcine alla base dello chignon e inoltre quest'ultimo potrà essere impreziosito da alcune perle adesive.

Le pettinature continuano

La treccia attaccata alla testa sarà molto facile da realizzare. Per prima cosa si dovranno pettinare i capelli e applicare una cera leggera. La chioma andrà divisa in sezioni ben definite e a questo punto si potrà incominciare a intrecciare i capelli. Per fermare l'acconciatura si dovrà utilizzare un elastico invisibile. Si potranno nascondere i vari ciuffi ribelli utilizzando uno spazzolino da denti o un pettinino da sopracciglia. In questa lunga carrellata non potrà mancare la treccia a corona: la chioma andrà divisa con una riga centrale e a questo punto si dovrà dividere la ciocca di sinistra o di destra in tre sezioni.

I capelli andranno intrecciati partendo dalla nuca e scendendo dal lato opposto. La treccia morbida sarà perfetta su una capigliatura riccia e questa sarà in grado di dominare il troppo volume. Per creare questa treccia la capigliatura dovrà essere portata tutta da un lato: inoltre una volta che si scioglierà la pettinatura i boccoli risulteranno molto più leggeri. Il momento per scegliere dei tagli capelli con frangia potrebbe essere finalmente arrivato.