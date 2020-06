I tagli capelli con ciuffo saranno di tendenza nell'estate 2020. Questo dettaglio sarà perfetto su ogni tipo di lunghezza. L'hairstyle in questione riuscirà a valorizzare il volto e lo stile di ogni donna.

Look, i tagli capelli con ciuffo

I tagli capelli con ciuffo o con una frangia lunga potranno essere abbinati anche alle lunghezze pari. In questo caso il ciuffo regalerà un bel movimento alla capigliatura.

Sulle chiome corte si potrà realizzare un ciuffo sfilato e il look finale sarà molto sbarazzino e divertente. Si potrà optare per dei tagli capelli con ciuffo corto o lungo in stile anni '90.

Su questo tipo di hairstyle saranno presenti delle scalature e grazie a queste si potrà creare l'effetto bagnato che regalerà uno stile molto glamour. Per questa proposta si dovrà realizzare una scriminatura molto profonda e successivamente si dovranno pettinare i capelli tutti da un lato con l'aiuto del gel o della cera lucida. I baby hair saranno perfetti per creare una frangia lunga e questa potrà essere acconciata come un ciuffo.

Su una lunghezza media si potrà realizzare una scalatura profonda e in questo modo i capelli ricadranno sul volto in modo molto elegante. Il caschetto sarà abbinato al ciuffo e quest'ultimo potrà essere fermato dietro l'orecchio. La proposta in questione sarà sempre molto versatile e perfetta in ogni occasione.

Anche su un pixie cut riccio si potrà optare per una frangia laterale e la capigliatura avrà uno stile retrò. Su questo hairstyle si potranno creare le finger waves e il look risulterà molto glamour e originale.

Eliminare la forfora

La forfora secca o grassa è un problema molto comune e spesso è legata allo stress, a un'alimentazione poco bilanciata o a una detersione dei capelli troppo aggressiva.

La forfora tende a formarsi a causa di un fungo ed è responsabile della liberazione di alcuni acidi grassi ossidabili. Questi alterano la barriera cutanea e formano delle cellule squamose che diventano subito visibili. Per eliminare questo fastidioso problema si deve seguire una sana alimentazione. Per prima cosa si devono eliminare i grassi, le bevande alcoliche e gli zuccheri raffinati; invece si devono mangiare regolarmente dei cibi ricchi di zinco come i legumi, noci, cioccolato fondente, funghi e carne di agnello e manzo.

Inoltre per fare il pieno di antiossidanti è perfetto il tè verde.

I prodotti antiforfora da usare

Per eliminare il problema si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Quindi via libera allo shampoo antiforfora da usare due volte alla settimana e un balsamo delicato. I prodotti in questione riusciranno a contrastare lo stress ossidativo di ogni giorno e questo è provocato dal sudore, dal calore e dall'inquinamento. Va ricordato che è possibile applicare anche una crema idratante con olio di argan e questa deve essere senza fosfati, parabeni e coloranti. Seguendo questi semplici consigli il problema scomparirà molto velocemente. Invece se dovesse persistere sarà meglio chiedere consiglio al proprio medico.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli capelli con ciuffo per l'estate 2020 e per eliminare il problema della forfora.