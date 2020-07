I tagli di capelli lunghi saranno di tendenza in questa estate. Per mettere in risalto questo tipo di hairstyle servirà anche una tonalità adatta: come il rosso e il biondo scuro. In questo modo una donna non passerà mai inosservata.

Look, i tagli di capelli lunghi

Sui tagli di capelli lunghi scalati e con la base scura si dovrà optare per delle schiariture molto leggere. Ad esempio si dovrà scurire la base naturale per realizzare un bel contrasto e regalare al volto molta luminosità. Oppure si potranno schiarire le punte e le ciocche laterali dei tagli di capelli lunghi e in questo modo saranno presenti dei riflessi luminosi.

Sull'hairstyle si potrà utilizzare anche la tecnica "Tasti del piano" e in questo caso si dovranno schiarire le ciocche di capelli ai lati del volto. Su quest'ultima proposta i vari ciuffi diventeranno molto chiari e regaleranno molta personalità e carattere a ogni chioma. Sulla capigliatura in questione saranno ideali il biondo scuro fino ad arrivare al polare. Invece per mettere in risalto la scalatura sarà perfetto il Tie & Dye al contrario: in questo caso la radice sarà più chiara e le punte più scure, per un risultato molto naturale. Non mancherà nemmeno il balayage e questo si potrà personalizzare in base alle varie esigenze di ogni donna. Questa tecnica creerà delle sfumature naturali sempre molto particolari.

Sulle chiome mosse si dovranno realizzare delle venature, ma queste non si dovranno vedere da dove partiranno. Questa sarà una sovrapposizione di diverse nuance le quali regaleranno molta profondità al taglio.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle si potrà anche optare per una tonalità tutta nuova.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il colore rosso: quest'ultimo potrà essere scelto in molte sfumature. La tonalità rossa regalerà un look molto glamour e sbarazzino. Il colore in questione è stato visto sulle passerelle di Moda e le modelle sfoggiavano capigliature scarlatte con alcune ciocche più scure, per un risultato finale molto originale.

Ultimamente anche Kim Kardashian ha scelto per i suoi capelli la nuance ciliegia. Invece la modella Tess McMillan ha optato per un rosso Tiziano. Per quanto riguarda lo styling ha realizzato delle onde: in questo modo la tonalità risulta bene in evidenza. Sui vari social è molto gettonato anche il Burnt Orange. Questa tonalità è molto brillante e tende al ramato: il colore in questione è ottenuto da un mix di diverse sfumature di rosso.

Consigli sul colore rosso

La tonalità rossa si potrà ottenere da qualsiasi base di partenza e inoltre si adatterà a ogni tipo di capigliatura. Questo colore sarà perfetto per una donna che vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Per avere un effetto più naturale i saloni Marchina Hair Styling hanno pensato di utilizzare l'hennè paprika e questo viene applicato su dei capelli già trattati con lo shatush o balayage.

Le varie sfumature di rosso avranno bisogno di molte cure: in particolare durante le vacanze al mare. Va ricordato che la salsedine e il sole tenderanno a sbiadire le nuance troppo accese. Per avere una chioma fiammante anche in spiaggia si dovranno utilizzare dei solari spray che proteggeranno dai raggi ultravioletti. Inoltre si dovrà utilizzare anche uno shampoo, il balsamo e una maschera per i capelli colorati. In questo modo la tonalità risulterà sempre brillante e impeccabile fino al prossimo appuntamento dal parrucchiere per la tinta. Questo potrebbe essere il momento più indicato per scegliere dei tagli di capelli lunghi e sfoggiare una nuova tonalità.