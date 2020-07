Il taglio di capelli sfoggiato da Anna Foglietta sarà di tendenza in questa estate. Ultimamente l'attrice ha realizzato un caschetto molto corto. La chioma in questione sarà perfetta per rinfrescare il proprio look.

Moda, il taglio di capelli

Il taglio di capelli di Anna Foglietta risulta pari: la lunghezza dell'hairstyle arriva appena sotto le orecchie. Su questo caschetto sono presenti delle scalature molto leggere sulla parte frontale. Sul taglio di capelli in questione è presente la riga in mezzo e lo styling risulta molto naturale. Per quanto riguarda la tonalità è presente ancora qualche residuo di una schiaritura realizzata mesi fa: in questo modo la chioma è molto naturale.

Anna ha mostrato l'hairstyle in un social e fin da subito ha ottenuto molto successo e sono spuntati anche dei like di alcune sue colleghe. Questa capigliatura è ideale per slanciare la figura o per mettere in risalto il collo; invece sarà da evitare su un volto paffuto o in presenza di un collo molto tozzo.

Acconciature

Dopo avere realizzato un nuovo taglio corto si potrà optare anche per una nuova pettinatura. Anche su questo tipo di lunghezza si potranno creare le trecce e queste regaleranno un look molto sbarazzino. Le varie proposte provengono dalle passerelle e dai saloni dei famosi parrucchieri. Le trecce saranno perfette sui caschetti e in questo caso ci si dovrà concentrare solamente sulla parte superiore del capo: invece le ciocche della nuca andranno lasciate libere.

Per uno styling originale si potrà optare per le trecce alla francese. Invece l'acconciatura raccolta con le trecce sarà quasi uguale alla precedente però in questo caso le varie treccine saranno più strette e verticali. Va ricordato che la pettinatura in questione sarà adatta ai capelli fini. Sul long bob si potrà creare una bella treccia molto grande proprio sulla sommità del capo e questa assomiglierà a una cresta.

Le pettinature continuano

Su un caschetto si potranno realizzare tante piccole treccine per un look molto fresco; invece sul pixie cut le trecce andranno create ai lati della testa. La treccia laterale a zig zag sarà ideale su un carré medio-lungo. L'attrice Ruby Rose sulla sua chioma cortissima ha realizzato una treccia laterale molto originale, mentre la conduttrice americana Amy Paffrath ha cotonato i sui capelli e ha realizzato degli intrecci su entrambi i lati: questa proposta può essere sfoggiata in una serata importante.

Su un carré lungo si potrà scegliere un'acconciatura molto complessa dove ci sarà uno chignon e una treccia. Z.one concept ha pensato di creare lungo la riga naturale una coroncina fatta a treccia. Kelly Osbourne ha sfoggiato una capigliatura con un intreccio molto complesso e delle rasature laterali. Su un caschetto le treccine saranno realizzate con 2 ciocche di capelli molto sottili: questo look ricorderà lo stile afro. Il momento per sfoggiare un nuovo taglio di capelli potrebbe essere arrivato.