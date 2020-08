I tagli di capelli corti sono di tendenza in questa estate 2020. Tutte le proposte sono perfette per accontentare anche le ragazze più esigenti. Gli hairstyle sono ideali per regalare un look originale e anche molto glamour, le varie chiome possono essere sfoggiate tranquillamente in spiaggia.

Moda, i tagli di capelli corti

Tra i tagli di capelli corti si può optare per il buzzcut, che può essere realizzato sia sulle chiome ricce che su quelle lisce. Per completare il tutto si possono abbinare una frangia o un ciuffo laterale. Il buzzcut è perfetto sui volti regolari e simmetrici; inoltre la capigliatura è molto facile da mantenere e in pochissimi minuti si può creare la piega.

Su questa chioma sono perfette tutte le tonalità.

Il pixie cut può essere portato spettinato, per un look molto rock. L'hairstyle in questione è perfetto sui visi ovali e con dei lineamenti molto delicati.

In questa lunga carrellata di Tagli di Capelli corti non può mancare il pixie extra short: in questo caso la chioma risulta molto corta e ben modellata sulla testa. Per avere un taglio sempre impeccabile si deve accorciare molto spesso.

Altre chiome da copiare

Un bob molto voluminoso e morbido può regalare uno stile romantico: per quanto riguarda la tonalità si può optare per il rosa, il castano o il biondo. Sul blunt bob si può realizzare una riga laterale o centrale e tutto questo in base alle varie esigenze di ogni donna.

Invece il buzz-cut bob risulta più lungo sulla parte anteriore e cortissimo su quella posteriore. Su questa capigliatura il colore biondo freddo o il castano sono ideali.

La frangia scalata o sfilata può essere abbinata a ogni taglio corto, per un look molto fresco. Il consiglio è quello di affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia.

In questo modo lui troverà sempre la soluzione più adatta e il risultato finale sarà perfetto.

Nuovi colori

Dopo aver realizzato un nuovo taglio si può anche scegliere una nuova tonalità. Nei prossimi mesi il grande protagonista sarà il biondo. Questo colore è sfoggiato con molta disinvoltura anche da Michelle Hunziker, Emily Ratajkowski, Kaia Gerber e Kylie Jenner.

La nuance più gettonata della stagione è senza dubbio il vanilla blonde: si tratta di un biondo con sfumature beige e burro. Il vanilla blonde è perfetto su una carnagione abbronzata; invece per la pelle rosata meglio optare per dei riflessi latte, ghiaccio o cenere. Il biondo è molto bello perché per ogni carnagione c'è un riflesso che la esalta. Un'idea originale può essere quella di lasciare le radici scure e in questo modo l'effetto è molto più naturale. Grazie a questa pratica l'appuntamento dal parrucchiere può essere rimandato di alcune settimane.

Invece su una base più scura si possono realizzare a mano libera delle schiariture molto sottili: queste possono essere create in tutta la capigliatura o solamente ai lati del volto.

Le more possono scegliere dei riflessi biondi leggermente più scuri, per una chioma molto più naturale.

Anche il rose brown è amato da molte donne e in questo modo i capelli risultano luminosi. Sui castani più spenti si può optare per il ciclamino e lavanda; invece il colore geranio è perfetto sulle basi cioccolato e caffé. Infine sulle chiome nocciola è ideale il salmone e pesca.

Insomma, questo pare essere il momento giusto per sfoggiare dei tagli di capelli corti e la tonalità bionda.