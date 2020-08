Ci sono molti tagli di capelli di tendenza in questa estate 2020. Le varie chiome sono facili da portare e bastano pochi minuti per metterle in piega, tali hairstyle sono perfetti anche per le donne più esigenti.

Look, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli è richiesto da molte ragazze il natural pixie: si tratta di una chioma corta con un maxi ciuffo. Questa capigliatura è perfetta sui volti tondi o allungati. Sul natural pixie si deve sistemare solamente il ciuffo con il phon e il resto viene asciugato naturalmente all'aria.

Il natural lob è invece una lunghezza media e assomiglia molto a un caschetto.

L'hairstyle risulta geometrico e un'asciugatura naturale è ottima.

In questa carrellata di Tagli di Capelli non può mancare il curly shag: quest'ultimo è indicato per le capigliature ricce e ricorda gli anni '80 e '90. Il taglio in questione va eseguito da asciutto e in questo modo viene modellato sul volto. Va ricordato che durante l'asciugatura il curly shag va gestito con le mani.

Il natural shag è una lunghezza media dove sono presenti delle scalature: la chioma è perfetta per i visi tondi.

Invece il natural long è una capigliatura lunga e ricorda gli anni '90. Questi capelli lunghi possono essere acconciati con pochi colpi di spazzola o asciugato al naturale.

Le chiome corvine

Scegliere l'hairstyle e una tonalità nuova è sempre molto difficile.

Inoltre alcune donne vorranno pure ringiovanire il volto. In questo periodo è di tendenza il colore nero che può essere naturale o realizzato con una tinta. Con la tonalità in questione non si possono creare molte sfumature però la sua intensità regala ugualmente un look molto glamour. Il colore nero può essere portato con qualsiasi hairstyle e quindi via libera con le scalature, le pieghe mosse e i tagli asimmetrici.

Su un caschetto dritto si può anche abbinare una frangia, per uno stile molto più fresco.

Acconciature

Anche molte pettinature realizzate sui capelli neri permettono di ringiovanire un volto. Un semi raccolto può essere impreziosito da un torchon e questa proposta è perfetta per il lavoro o per l'aperitivo al bar.

Invece l'hair knot è uno chignon molto stretto che riesce a mettere in risalto i riflessi della luce sulla chioma nera. Le trecce laterali regalano un look molto sbarazzino.

Per ricordare gli anni '50 si può cotonare la capigliatura e creare un semi raccolto. Il top knot è ideale per mettere in risalto i lineamenti del volto e regalare ai capelli neri uno stile elegante. La chioma può essere anche sciolta, in questo caso si possono notare i vari riflessi di luce, per un look molto semplice.

Insomma, questo è il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli e per realizzare molte acconciature sulle chiome.