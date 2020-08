I tagli capelli lunghi sono i protagonisti di questa estate 2020. L'hairstyle risulta molto versatile ed è perfetto per realizzare styling e acconciature sempre diverse. Le varie proposte sono in grado di accontentare le donne di tutte le età.

Moda, i tagli capelli lunghi

I tagli capelli lunghi regalano sempre un look molto femminile. Va ricordato che i tagli capelli lunghi sono perfetti su ogni tipo di lineamento. Sull'hairstyle in questione non possono mancare le beach waves: queste onde morbide possono essere portate con la riga laterale o centrale. Da non dimenticare nemmeno il famoso effetto wet che risulta molto veloce e semplice da creare.

Con l'effetto bagnato i capelli possono essere sciolti o raccolti in una coda di cavallo. Sulle chiome lunghe non può mancare il super liscio: quest'ultimo può essere realizzato con la piastra o si può optare per la versione più morbida sfoggiata da Meghan Markle. Sui capelli si possono realizzare delle scalature in vari punti strategici e in questo modo si possono nascondere i piccoli difetti del volto. Invece le capigliature pari sono perfette per avere un look elegante e raffinato. I tagli pari sono ideali per creare code, treccine, chignon o trecce.

La frangia e il long bob

La frangia è perfetta per completare l'hairstyle nel migliore dei modi e va scelta in base alla forma del viso. Per la stagione estiva si può optare per una frangetta cortissima e molto pratica: questo dettaglio è ideale su un viso ovale.

Invece quelli tondi devono scegliere una frangia lunga e laterale; sui lineamenti geometrici sono perfette le versioni sfilate e leggere o piene e importanti. Una donna indecisa, che non se la sente di creare questo dettaglio, può sempre scegliere un bel ciuffo laterale. Il taglio medio lungo più di tendenza è senza nessun dubbio il long bob.

L'hairstyle può essere portato liscio o mosso e inoltre può essere realizzato anche su una chioma riccia. Il long bob pari può essere abbinato alla frangia o al ciuffo. Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Il taglio corto, il bob

Ultimamente Alexa Chung sta sfoggiando un caschetto corto, pari e con la riga centrale.

Ai lati del volto sono presenti dei ciuffi più corti che le regalano un look molto più giovanile e in questo modo i suoi 36 anni non li dimostra proprio. L'asciugatura è piatta ed aderente sul capo e invece diventa molto più voluminosa sui lati del volto. Il bob della modella è indicato per i visi regolari; invece è da evitare su quelli allungati, quadrati, tondi e sui menti troppo pronunciati. Questo è il momento più indicato per rinnovare il proprio look e scegliere dei nuovi tagli capelli lunghi e corti.