Molti tagli di capelli sono di tendenza in questa estate 2020. Si tratta di hairstyle adatti alle donne di ogni età, che vengono realizzati dai parrucchieri più famosi del mondo.

Moda, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli più richiesti dalle donne c'è senza dubbio il long bob e può essere portato in mille modi diversi. Questo hairstyle è perfetto per realizzare moltissime acconciature.

Fra i Tagli di Capelli non può mancare il carré lungo e liscio: per quanto riguarda la tonalità si può optare per il castano cioccolato con delle sfumature rosse. Sul bob medio lungo si possono realizzare delle scalature e le ciocche sul davanti risultano più lunghe.

Ultimamente anche Letizia Ortiz ha optato per un finto caschetto che le regala un look glamour. Salvo Filetti ha ideato una chioma scalata, di colore biondo beige e con le radici scure. Invece Aldo Coppola ha realizzato una capigliatura con delle sfilature molto leggere e con la riga centrale.

Su un taglio medio si possono creare delle onde dalla radice alle punte o solamente da metà lunghezza. Per completare l'hairstyle si può optare per la tonalità pink hair rose gold. Margot Robbie ha sfoggiato dei capelli con delle onde piatte, morbide e molto naturali. Per trovare la proposta più adatta è comunque sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Pettinature

Dopo aver realizzato un nuovo hairstyle si possono scegliere tante nuove acconciature.

Quest'ultime sono perfette per essere sfoggiate in spiaggia e avere sempre un look molto glamour. La fascia non può mai mancare e in questo caso prima di applicarla i capelli devono essere pettinati tutti all'indietro utilizzando una spazzola.

Su un bob o un caschetto corto si può realizzare un semiraccolto.

Per arricchire la pettinatura in questione è perfetto un fermaglio colorato o con gli strass. Invece per avere un look elegante si può optare per una chioma vaporosa: su quest'ultima si deve applicare uno spray e il ciuffo lungo va fissato con un micro fermaglio. La classica treccia può essere raccolta in uno chignon.

Altre proposte da copiare

Per ricordare gli anni '90 si può applicare del gel sulla capigliatura e creare due piccoli bun. Il caschetto corto può essere fatto asciugare naturalmente e il ciuffo va fissato lateralmente con del gel. Inoltre per fermare alcune ciocche ribelli si può utilizzate un fermaglio.

Su una coda di cavallo si possono creare delle micro trecce molto sbarazzine. In una serata importante si può realizzare pure uno chignon alto e applicare anche una fascia: quest'ultima è in grado di raccogliere i baby hair. I capelli possono essere raccolti in una coda alta e per completare il tutto è ideale un cerchietto.

Insomma, questo pare essere il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli e acconciature.