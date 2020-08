Il taglio corto di tendenza in questa estate è senza nessun dubbio il French Bob: questo hairstyle regala uno stile molto sbarazzino e fresco. Inoltre è molto facile da portare e anche da acconciare.

Look, il taglio corto

Il taglio corto è il grande protagonista di queste giornate calde. In particolare è richiesto da molte donne il French Bob: si tratta di un caschetto corto che mette in primo piano il volto e tutto questo grazie alle punte rivolte verso l'interno. Il taglio corto in questione risulta netto e la sua lunghezza arriva leggermente sotto le orecchie. Lo stile della chioma ricorda molto gli anni '20.

L'hairstyle può essere portato mosso: in questo caso basta asciugare la capigliatura a testa in giù e utilizzare uno spray al sale. Il French Bob può essere abbinato a una frangia scalata o a dei ciuffi laterali. Questa capigliatura regala sempre uno stile retrò. Per quanto riguarda la tonalità si può optare per il balayage che regala un look molto sbarazzino. Va ricordato che la chioma in questione può essere sempre personalizzata e in questo modo tutte le donne vengono accontentate.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può anche scegliere una nuova tonalità. In questo momento è di tendenza il balayage cioccolato che risulta perfetto per illuminare i capelli castani. Kylie Jenner per creare queste meravigliose sfumature sulla chioma si affida al suo hairstylist Jesus Guerrero.

Quest'ultimo è conosciuto come il mago del balayage cioccolato ed è amato da molte celebrità. Jesus riesce a realizzare moltissime sfumature sulle capigliature delle sue clienti. Tuttavia, questa tecnica risulta perfetta per regalare alla chioma lo stesso effetto di una giornata passata sotto il sole.

Il balayage cioccolato è ideale per la carnagione olivastra; inoltre si adatta perfettamente a ogni forma di volto.

Consigli da seguire

Questa tecnica può essere utilizzata sui capelli lunghi, medi o corti senza nessun problema. Su un viso tondo i vari punti luce si devono concentrare sulla parte alta del capo; invece su un volto lungo le varie schiariture devono essere create sui lati.

La tonalità in questione è molto versatile e adatta alle donne di ogni età. La manutenzione di questo colore è molto semplice e i vari appuntamenti dal parrucchiere non sono troppo ravvicinati. Si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti come lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Invece una volta alla settimana meglio applicare una maschera nutriente. Il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio corto con un nuovo colore potrebbe essere arrivato.