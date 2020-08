Il taglio medio è di tendenza in questa estate. In particolare è molto richiesto l'hairstyle sfoggiato da Federica Fontana. Questa chioma è perfetta per affrontare le vacanze estive e avere un look molto più sbarazzino.

Moda, il taglio medio

Il taglio medio di Federica Fontana è stato realizzato nel salone milanese di Aldo Coppola. Sulla capigliatura della conduttrice sono presenti molte scalature. Quest'ultime regalano un bel movimento al tutto e inoltre mettono in evidenza il volto e gli occhi azzurri di Federica. Il taglio medio in questione è di colore tabacco e sono stati realizzati dei colpi di sole di un biondo molto chiaro con dei riflessi dorati.

La tonalità è molto versatile e anche originale. L'unica accortezza può essere quella di tonalizzare le varie schiariture con una base fredda: in questo modo il biondo non risulterà mai troppo dorato.

Nuovi colori

Dopo avere scelto e realizzato un nuovo taglio si può optare per una tonalità tutta nuova. Il colore più di tendenza è il castano ramato: si tratta di un mix di rame, terra d'ombra bruciata e marrone rossiccio. Questa nuance è una giusta via di mezzo tra il rosso e il marrone ed è in grado di accontentare molte ragazze, anche le più esigenti. Il castano ramato è perfetto su tutte le carnagioni e lunghezze di capelli; inoltre regala alla chioma molta lucentezza e profondità. Per ottenere un mix ideale è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere o colorista e il fai da te è sempre sconsigliato.

La tonalità è sfoggiata anche da Julia Roberts, Alexa Chung, Kasia Smutniak, Emma Watson e Dakota Johnson.

Consigli da seguire

Il castano ramato chiaro è perfetto per l'estate e illumina le carnagioni dai sottotoni freddi. Questo colore è molto vivace ed è ideale per non passare inosservate. Invece il castano ramato scuro può essere scelto sulle pelli chiare o scure.

Inoltre questa è una giusta alternativa al classico mogano o rosso. Quest'ultima nuance potrà essere sfoggiata anche nel prossimo autunno e il successo sarà assicurato. Anche il colore castano ramato dorato può essere portato da molte donne. In questo caso per un sottotono caldo è ideale un dorato molto caldo e luminoso, mentre invece su quelli freddi si deve aumentare la quantità di rame e il dorato resta leggermente più spento.

Va ricordato che per mantenere il colore sempre brillante si devono utilizzare i prodotti adatti. Questo potrebbe essere il momento più indicato per sfoggiare un taglio medio e la tonalità castano ramato. Con un look tutto nuovo una ragazza sarà molto più spensierata e trascorrerà nel migliore dei modi le vacanze.