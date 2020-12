I tagli capelli con frangia sono di tendenza in questo inverno 2021. Le proposte sono perfette per avere sempre un look molto fresco e sbarazzino. Inoltre questi hairstyle sono ideali per le donne di ogni età.

Look, i tagli capelli con frangia

I tagli capelli con frangia risultano essere sempre molto versatili e possono essere personalizzati in base alle varie esigenze di ogni ragazza. Va ricordato che la frangia può essere scelta in molte versioni: quindi via libera con quella corta, sfilata, lunga, scalata o a tendina. Sulle chiome lunghe si può abbinare una frangia laterale. Su quest'ultima si possono creare delle schiariture più o meno intense, per uno stile molto glamour.

Invece il resto della chioma può risultare scalata, mossa e vaporosa. Questo taglio sui volti spigolosi regala molta morbidezza; invece sui visi minuti è meglio scegliere una versione scalata. Inoltre può essere abbinata alle capigliature sottili, ricce o lisce. In questa carrellata non possono mancare i tagli capelli lunghi con frangia scalata. Questa è ideale per creare movimento e volume sulle chiome mosse e ricce. Va ricordato che in questo caso la scalatura può essere laterale o centrale. La frangia scalata e sfilata è perfetta sui volti a forma di cuore perché valorizza gli zigomi.

Altre proposte da copiare

La lunghezza della frangia lunga maxi deve sfiorare le sopracciglia e può essere abbinata a dei volti molto ben definiti. Un taglio netto, dritto e geometrico riesce a valorizzare perfettamente i lineamenti.

La frangia a tendina è adatta a tutti i tipi di chiome lunghe e inoltre rende il taglio molto più dinamico. Questo tipo di dettaglio può essere abbinato a dei semiraccolti e raccolti. La frangia in questione è anche molto facile da gestire e in questo modo i vari appuntamenti dal parrucchiere possono essere più distanziati. Magari in caso d'emergenza può essere fermata con un cerchietto o dei fermagli con dei brillantini.

Per una scelta giusta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo hairstyle si può anche optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà molto gettonato il castano. Le carnagioni mediterranee possono essere esaltate dal castano cioccolato fondente o al latte, marrone nocciola, bruno caffè o chocolate cake.

Queste nuance possono essere realizzate sui pixie cut o sui tagli lunghi. La tinta castana può essere applicata su tutta la chioma o solamente sfumata sulle radici nella versione balayage. In entrambi i casi regala sempre un look molto naturale che esalta nel migliore dei modi i lineamenti del viso. Sulle passerelle le modelle portavano chiome castane con sfumature nocciola, ebano e rosa, per uno stile davvero molto particolare. Questo è il momento più indicato per realizzare dei nuovi tagli capelli con frangia. Inoltre si può scegliere la nuova tonalità castana.