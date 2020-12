I Tagli di Capelli medi sono molto gettonati in questo inverno 2021. Tutte queste chiome risultano essere molto pratiche e regalano uno stile chic e femminile. Hanno optato per l'hairstyle in questione anche Jennifer Lopez, Lucy Hale, Vanessa Hudgens e Kaia Gerber.

Look, i tagli di capelli medi

Tra i tagli di capelli medi si può scegliere il carré. Si tratta di un caschetto scalato e sono presenti delle onde molto leggere con le quali si può creare l'effetto spettinato. Il carré è perfetto su un capello grosso e su una texture naturalmente wavy.

Inoltre si può optare per il caschetto sleek, in questo caso si possono scegliere due versioni.

Con la prima la capigliatura può essere pettinata tutta all'indietro e con l'effetto wet; con la seconda si può realizzare la riga centrale e i capelli devono risultare glossati e super lisci. Tale chioma può essere abbinata a delle tonalità molto audaci: quindi via libera con il bronzo, rame o grigio acciaio.

Su un taglio scalato si può creare una frangia lunga a tendina, in perfetto stile anni '70. La proposta in questione è ideale su una capigliatura molto folta. Le over 40 possono optare per il lob che fa ringiovanire i lineamenti del volto. La lunghezza di questo long bob arriva alle spalle. Per completare il tutto è presente un ciuffo laterale, ideale per avere un look molto sbarazzino.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può scegliere una nuova tonalità.

Le nuance sono perfette per illuminare il volto e possono essere utilizzate anche per cambiare il look momentaneamente. Va ricordato che le nuove tonalità hanno anche un valore terapeutico sull'umore.

La nuance champagne gloss è sfoggiata dall'attrice Emma Corrin. Su questo colore sono stati creati dei baby lights molto delicati e sottili, per un risultato finale molto naturale.

Invece Anya Taylor-Joy ha optato per un ramato lussuoso e vibrante. La nuance sfoggiata dalla protagonista de "La regina degli scacchi" è ideale per l'inverno. Con questa sfumatura si può abbinare un bel bob con delle onde retrò anni '60.

Le tonalità da copiare continuano

Le sfumature rosa, verde acqua e lilla sono perfette per avere una chioma originale.

Per realizzare questo look si possono utilizzare delle maschere pigmentate che scompaiono dopo alcuni lavaggi. Le maschere possono essere applicate in modo uniforme su tutta la capigliatura o solamente su alcune ciocche.

Il Tortoiseshell ricorda le sfumature tipiche della stagione fredda, come la cioccolata calda. Invece sulle nuance caffé sono presenti dei toni ambra, bronzo, caramello e mogano. In poche parole si tratta di un balayage che regala un effetto marmorizzato a tutta la texture. La tecnica del face framing illumina perfettamente il volto schiarendo solamente le ciocche anteriori. Questa proposta è molto semplice da realizzare e anche da mantenere.

Insomma, questo è veramente il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli medi e per scegliere tante nuove tonalità.