I tagli capelli per le donne over 40, relativi all'inverno 2021, sono perfetti per tutte coloro che vogliono sembrare diversi anni più giovani. Molte lunghezze medie o medio-corte sono infatti ideali per regalare a una donna un meraviglioso effetto anti age; si tratta di chiome tutte molto facili da portare.

Look, i tagli capelli over 40

Tra i tagli capelli per le over 40 si può optare per lo shag con la frangia. La capigliatura in questione ricorda molto lo stile degli anni '70. Le caratteristiche dello shag sono: il volume presente sulla sommità del capo, le punte sfilate e la frangia molto importante.

Per quanto riguarda lo stayling si può realizzare una piega messy. Con questo hairstyle gli occhi vengono messi bene in primo piano. Lo shag è stato da poco sfoggiato anche da Taylor Swift e Miley Cyrus.

In questa carrellata di tagli capelli non può mancare il lob: la lunghezza di quest'ultimo arriva alle spalle. Per avere un look molto glamour si può creare una piega leggermente mossa e spettinata ad arte. Il lob può essere anche abbinato a una frangia a tendina.

Altre chiome da copiare

Fra gli hairstyle per sembrare più giovani si possono aggiungere anche delle scalature e sfilature. In tale direzione ha deciso recentemente di andare Jennifer Aniston: l'attrice attualmente porta infatti la stessa chioma di quanto interpretava Rachel nel telefilm "Friends".

In questo taglio si può optare per la riga in mezzo e va evitata la frangia. Sulla chioma in questione è ideale lo styling mosso o liscio. Per copiare tale hairstile si può creare un balayage miele-caramello.

Invece il carré tagliato con le punte più lunghe regala uno stile retrò e può essere portato liscio o mosso. Sulla chioma si possono realizzare un maxi ciuffo laterale o una riga centrale.

Per una serata importante può essere perfetto anche il wet look da creare con una quantità molto generosa di gel. Sul bob o lob non può mai mancare del volume naturale sulla parte alta del capo.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un taglio tutto nuovo si può anche optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il balayage biondo portato ultimamente da Giorgia Palmas.

L'ex velina ha recentemente postato una foto con la sua nuova capigliatura al naturale: la showgirl sarda ha sostanzialmente fatto la tinta da un parrucchiere e non aveva tempo per la piega. Tali capelli risultano essere molto voluminosi e con delle schiariture bionde ben bilanciate che illuminano il colore castano di Giorgia Palmas. Alcune schiariture si avvicinano quasi alla radice e regalano alla chioma molta vitalità. Questa tecnica ha bisogno di pochissime cure, in questo modo peraltro i vari appuntamenti dal parrucchiere possono essere molto più distanziati.

Insomma, questo è il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli capelli over 40 e magari anche per creare l'originale balayage biondo recentemente scelto da Giorgia Palmas.