Saranno molti i Tagli di Capelli di tendenza nella primavera 2021. In particolare sarà molto gettonato il famoso blunt bob. L'hairstyle in questione ricorda lo stile degli anni '90 e inoltre è perfetto per ogni occasione.

Look, i tagli di capelli

Tra molti tagli di capelli, il blunt bob ha conquistato anche molte cantanti e attrici. Per chi non lo conoscesse, la lunghezza di questa chioma arriva al mento e ha la forma arrotondata. Ultimamente ha scelto il blunt bob anche Lucy Boynton. Invece l'attrice Cameron Diaz con la sua capigliatura ha segnato un'intera generazione. La chioma di Michelle Williams è leggermente scalata: per quanto riguarda lo styling è presente un meraviglioso effetto a metà tra il liscio e il disordinato.

Hanno optato per il blunt bob anche Gwyneth Paltrow, Kaia Gerber e Selena Gomez. Quindi tra tutti i tagli di capelli in circolazione, questo risulta essere la scelta più adatta per la stagione primaverile.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato dei nuovi hairstyle si può anche optare una nuova tonalità. La nuova tecnica di colorazione arriva direttamente dagli States e il suo nome è lo shadowing. Con questa tecnica la parte dei capelli più vicini al volto risulta essere più scura. Questo è l'esatto inverso del famoso face framing. La proposta in questione è stata creata dall'hair stylist Tom Connell. Lo shadowing è perfetto su tutti i tipi di capigliature, ma crea meravigliosi giochi di colore sulla tonalità castana. Può essere provato anche sul rosa shocking o l'acquamarina.

Invece sulle capigliature corte mette in evidenza il chiaroscuro con tutte le sue sfaccettature.

Curiosità

Lo shadowing regala alla chioma un risultato finale molto particolare e audace. Questa proposta è ideale per una donna che cerca uno stile molto originale e ricercato. Inoltre con la colorazione in questione lo sguardo risulta essere sempre ben in evidenza.

Invece su dei capelli lisci e con poco volume crea molto più dinamismo. Lo shadowing è consigliato anche per gestire nel migliore dei modi la ricrescita, per avere sempre dei capelli perfetti. Connell ha scelto anche di utilizzare la tecnica in questione su una capigliatura completamente bianca. Molte donne abbandonano la tinta e sfoggiano dei meravigliosi capelli bianchi o grigi.

In questo caso si devono abbinare anche dei tagli glamour e magari si può creare anche qualche ciocca scura. Va ricordato che per copiare questa tecnica di colorazione è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere. Questo è il momento più indicato per realizzare dei nuovi tagli di capelli. Inoltre per gestire la ricrescita si può optare per lo shadowing.