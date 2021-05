Fusilli con zucchine e pancetta è una ricetta molto veloce da preparare. Inoltre questo primo piatto risulta essere anche molto saporito. Questa proposta è perfetta per ogni occasione.

Consigli

I fusilli con zucchine e pancetta è una ricetta che non richiede abilità particolari in cucina e quindi è perfetto per portare in tavola un piatto sempre gustoso. Questa è un ottima alternativa alla classica pasta con zucchine e tonno. La ricetta in questione è anche perfetta per riutilizzare degli avanzi di altre preparazioni. Il primo piatto in questione piace sempre a tutta la famiglia.

Per quanto riguarda la pasta, oltre ai fusilli si possono scegliere anche le mezze penne, gnocchi o sedanini. Inoltre meglio preferire quella rigata, perfetta per trattenere il condimento. Questi fusilli risultano essere anche molto cremosi.

Questo primo piatto è perfetto per un pranzo con gli amici o in famiglia.

Le zucchine vengono utilizzate sempre in ogni occasione, per condire la pasta o semplicemente come contorno.

Questo ortaggio si trova al supermercato tutto l'anno, però è sempre consigliabile consumarlo nel periodo di maturazione. In questo modo hanno un prezzo molto più basso e sono presenti tutte le loro proprietà nutrizionali.

Ingredienti

Dosi per 4 persone

Pasta 360g

Pancetta 100g

Zucchine 600g

Parmigiano 25g

Cipolle 1

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio q.b.

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 3o minuti

Preparazione dei fusilli con zucchine e pancetta

Per preparare questa pasta prima si devono lavare le zucchine e tagliarle a listarelle. Successivamente tritare molto finemente una cipolla. Fare appassire quest'ultima in una padella antiaderente. Aggiungere anche la pancetta a cubetti e fare rosolare per alcuni minuti.

A questo punto unire 3/4 delle zucchine e fare rosolare il tutto. Aggiungere un mestolo d'acqua bollente, lasciare cuocere e mescolare ogni tanto. Nel frattempo cuocere i fusilli in abbondante acqua salata e lasciare cuocere per una decina di minuti. Frullare il resto delle zucchine e unire un filo d'olio, sale e pepe. Aggiungere le zucchine frullate nella padella con la pancetta.

Scolare la pasta e versarla nella padella con il condimento e amalgamare bene. I fusilli zucchine e pancetta sono pronti da gustare in compagnia.

Il condimento può essere preparato anche il giorno prima e poi conservato in frigorifero.

Oppure questo può essere anche congelato dentro a delle comode vaschette.

Per quanto riguarda la pasta è molto meglio consumarla subito: invece se ne avanza può essere conservata in frigorifero e poi riscaldata in padella aggiungendo un mestolo d'acqua bollente.