Il 6 marzo si potrà fare richiesta del Reddito di Cittadinanza, per poter inoltrare la domanda occorre registrarsi al sito ufficiale, messo online in questi giorni ed è necessario essere in possesso dello Spid (Sistema pubblico di Identità digitale).

Lo Spid si può richiedere online

Per fare domanda di Reddito di Cittadinanza bisogna aspettare il 6 aprile 2019 ma sul sito governativo redditodicittadinanza.gov.it è possibile documentarsi sui requisiti che servono per fare domanda. Tra questi vi è lo Spid. Lo Spid sono le credenziali che servono per entrare nella piattaforma, dotate di una password universale, per il momento gratuita. E’ possibile ottenere lo Spid tramite un’azienda privata o qualcuna a propria scelta: in effetti basta recarsi presso un Caf o alle Poste Italiane per averlo.

I governi precedenti hanno introdotto l’identità digitale per poter usufruire della Carta del Docente e di altre funzioni di pubblica utilità, ora anche il governo giallo-verde ha deciso di renderlo obbligatorio per poter richiedere il Reddito di Cittadinanza. Per fare domanda dello Spid è sufficiente essere in possesso di un numero di cellulare, di un documento di identità in corso di validità, la tessera sanitaria con il codice fiscale e un indirizzo email. Lo Spid si può ottenere in quattro modalità:

Recarsi di persona all’ufficio che rilascia lo Spid

Via telematica tramite webcam

Via telematica, tramite Cns/nuova Cie (Carta di identità elettronica 3.0)

Via telematica, tramite firma digitale.

Cos'è l'Isee e cosa fare per ottenerlo

Per richiedere il Reddito di Cittadinanza, oltre allo Spid è necessario essere in possesso di attestazione Isee, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è un documento che certifica il reddito di un nucleo familiare o di un soggetto fiscale.

Per ottenerlo basta recarsi ad un Caf o patronato, presso il proprio commercialista o all'Inps. Per ottenere l'attestazione Isee è obbligatorio compilare e presentare la dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, che raccoglie tutte le informazioni, in merito alla situazione reddituale, del soggetto che vorrà richiedere l'Isee. Dopo aver fatto domanda, l'Isee verrà rilasciato dopo dieci giorni dalla presentazione della DSU. Ricordiamo che per richiedere il Reddito di Cittadinanza l'Isee dovrà essere inferiore di 9,360 euro. Per tutti gli altri requisiti e le modalità per inoltrare domanda basta recarsi sul sito ufficiale governativo dedicato al Reddito di Cittadinanza.