Il Governo Draghi ha stanziato 40 milioni di euro, destinati al cosiddetto Ecobonus Auto usate, per offrire incentivi fino a 2 mila euro a tutti gli italiani che volessero sostituire la propria auto inquinante con un usato di classe non inferiore a euro 6, qualora la propria macchina fosse stata immatricolata in Italia e al massimo fino al 1 gennaio 2011, sfruttando una serie di agevolazioni previste ad hoc.

Dal 28 settembre parte l'ecobonus con incentivi fino a 2 mila euro per la sostituzione con un usato di classe non inferiore a euro 6

Da martedì 28 settembre, sulla piattaforma del Mise, il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà possibile effettuare la propria prenotazione per una valutazione della propria auto, atta a ottenere l'incentivo previsto dal Governo per la sostituzione con un veicolo usato di classe non inferiore a euro 6, quindi decisamente meno inquinante.

Le agevolazioni di cui è possibile beneficiare sono diverse: 750 euro per auto a emissione da 91/160 g/ km di CO2; 1.000 euro per automobili che emanano da 61/90 g/ km e infine 2 mila euro per macchine che hanno emissioni da 0/60 g/ km di gas inquinanti. Si intende però che le categorie di auto usate con cui sostituire le vecchie autovetture non debbano possedere una quotazione di mercato superiore ai 25 mila euro.

Ci si aspetta un boom di prenotazioni, con il rischio che si possa avere il tutto esaurito delle risorse stanziate già nel termine di poche settimane. La crisi generalizzata in tutti i settori produttivi ed economici ha inevitabilmente interessato anche il mondo dell'auto, delegando il gravoso onere di risollevare le sorti dell'industria ai vari brand, che hanno dovuto necessariamente investire in risorse umane e tecnologiche per sviluppare modelli di autovetture in grado di adeguarsi alla svolta ecosostenibile che sta attraversando il pianeta.

Da qui l'assunzione di nuovi ingegneri per creare prodotti di qualità e affidabilità al passo con i tempi, non trascurando la forma.

Dunque per poter accedere alla prenotazione del proprio Ecobonus Auto usate, e ottenere l'incentivo previsto per la sostituzione della propria auto con un usato meno inquinante e di categoria non inferiore a euro 6, le condizioni sono le seguenti: il veicolo di proprietà da proporre per la sostituzione non deve essere stato immatricolato da meno di dieci anni, ovviamente in Italia e non deve aver beneficiato di altri incentivi previsti dalle varie leggi di bilancio nel biennio 2019-2021.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fondi, quelli stanziati dal Governo per l'Ecobonus Auto usate, per incrementare lo smaltimento di automobili altamente inquinanti per l'atmosfera, a vantaggio di un cambio salutare di prospettiva in chiave di tutela ambientale.