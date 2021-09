Il numero verde Bluenergy è utile per contattare direttamente l'azienda. il gruppo fornisce luce e gas attraverso una rete capillare presente in tutto il nord Italia e conta oltre trenta punti vendita fisici, dislocati tra Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Ai clienti Bluenergy vengono proposte offerte sia nel mercato di maggior tutela, con tariffe fisse per i clienti del servizio elettrico nazionale, sia offerte nel mercato libero. Il gruppo si occupa, oltre alle forniture di luce e gas, anche di installazione impianti fotovoltaici, geotermici e di condizionamento con Ciel Impianti; propone una linea di impianti domestici o aziendali per la filtrazione ed erogazione di acqua attraverso la controllata Bluenergy Home Service; infine, con Rettagliata Tech, offre un servizio per tutti gli operatori che amministrano condomini: letture dei contatori, installazione e manutenzione impianti, riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici.

Offerte luce e gas: come contattare l'assistenza clienti con il numero verde Bluenergy

La principale attività di Bluenergy è quella di offrire forniture luce e gas ritagliate su misura per le varie esigenze del cliente: la società infatti propone sia una tariffa Placet per chi è ancora nel mercato di maggior tutela, sia tariffe del mercato libero. Per contattare l'assistenza clienti Bluenergy per richiedere qualsiasi tipo di informazione o risolvere dubbi, è possibile digitare il numero verde gratuito da rete fissa 800.087.587, oppure dall'estero o da rete cellulare il numero 043.65.30.00, con tariffa del proprio operatore telefonico. Gli operatori dell'assistenza clienti Bluenergy rispondono dal lunedì al venerdì dalle dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Assistenza clienti Bluenergy, come contattare via web gli operatori per richiedere informazioni

Oltre all'assistenza clienti via telefono è possibile contattare gli operatori anche con altri mezzi. Via mail all'indirizzo di posta elettronica clienti@bluenergygroup.it oppure via web chat attraverso una finestra che si apre una volta arrivati sul sito web aziendale, o attraverso la compilazione del form sulla pagina contatti del sito aziendale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i clienti Bluenergy è possibile gestire e consultare le proprie forniture attraverso lo sportello online: bisogna iscriversi sul sito aziendale e una volta fatto il log-in con le proprie credenziali di accesso, si aprirà la pagina personale con tutti i dati in chiaro sulle forniture. Bluenergy ha anche oltre 30 punti vendita fisici sparsi per il nord Italia, dove è possibile recarsi per recepire tutte le informazioni di cui si necessita, si può trovare il negozio più vicino sul sito aziendale attraverso la consultazione di una mappa. I negozi al momento si trovano in Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, dove si trova anche la sede legale del gruppo, a Udine.

Luce e gas ma non solo: Bluenergy per il risparmio energetico

Tra i servizi offerti da Bluenergy si propongono anche diverse azioni per il risparmio energetico attraverso uno studio e analisi della casa o impresa: dalla sostituzione della vecchia caldaia o condizionatore, all'efficientamento energetico dell'edificio, sempre con un occhio alla sostenibilità delle fonti energetiche. Inoltre va sottolineato come l'azienda abbia sottoscritto un codice etico per la rete vendita attraverso agenzie autorizzate e controllate dal gruppo, che forma i propri consulenti per ottenere massima affidabilità e correttezza per abbassare le bollette a ogni utente finale.