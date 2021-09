Axpo luce e gas rappresenta un gruppo internazionale che produce e vende energia in favore di oltre tre milioni di clienti. Il numero verde Axpo non è il solo metodo per contattare l'azienda ma esiste anche un indirizzo mail generico.

Il gruppo ha sede in Svizzera e opera in oltre 30 nazioni all’interno del continente europeo. Conta 4.500 dipendenti e oltre 100 anni di esperienza nel settore della produzione di energia. Opera da tempo nel settore delle rinnovabili, un campo nel quale ha concentrato la propria ricerca per garantire un futuro energetico sostenibile.

L’assistenza cliente viene fornita attraverso varie modalità. Come detto sono disponibili un numero verde per il contatto telefonico e un indirizzo email generico al quale poter scrivere. Il sito web dell’azienda offre inoltre un’area riservata pensata per gestire in modo diretto le proprie esigenze di approfondimento e per inoltrare le richieste d'intervento. Infine, è presente anche un’apposita app scaricabile sullo smartphone.

Numero verde Axpo luce e gas: i riferimenti per contattare l’assistenza clienti

Il principale canale di assistenza fornito da Axpo luce e gas è rappresentato dal numero verde 800.199.979. Quest’ultimo è disponibile alle chiamate tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con orario continuato a partire dalle 9:00 fino alle ore 18:00.

Il vantaggio del numero verde è dato dal fatto che risulta completamente gratuite per chiamate da telefono fisso. Chi desidera contattare l’assistenza da telefono cellulare dovrà invece verificare gli eventuali costi applicati dal proprio gestore mobile.

Per chi desidera inviare una mail, è possibile inoltre utilizzare l’apposito indirizzo assistenzaclienti@aspo.com.

Chi invece ha necessità di scrivere alla sede legale potrà utilizzare l’indirizzo Axpo Italia SpA, Sede Legale, Via IV Novembre 149, IT - 00187 Roma.

L’indirizzo della sede operativa è invece localizzato nel capoluogo della regione Liguria ed è il seguente: Axpo Italia, ​​Sede Operativa, Via XII Ottobre 1, 16121 Genova. Esiste anche una sede operativa localizzata in Lombardia e ubicata in Corso Italia 3, 20122 Milano.

Come ricevere assistenza tramite il servizio Axpo offerto sul web

All’interno del sito di AxpoEnergia è possibile trovare un’area riservata destinata ai clienti. Si tratta di MyAxpo. Tramite quest’ultima è attivo un servizio di gestione del contratto. Si possono ricevere inoltre informazioni e documenti utili per la gestione della propria fornitura di energia.

Infine, è disponibile una sezione per l’invio di richieste e segnalazioni. Oltre al portale online, è presente inoltre un’applicazione mobile. Come indichiamo spesso nel canale abbassa bollette, l'applicazione rappresenta spesso la modalità più pratica per poter gestire la propria utenza in autonomia, senza dover affrontare i tradizionali tempi di risposta dei call center.

Pulsee Energy, l'applicazione di Axpo luce e gas

Su dispositivi mobili l’app prende il nome di Pulsee Energy ed è disponibile per Android ed Apple. L’app permette di visionare le bollette, modificare il metodo di pagamento e lo storico dei consumi. Tramite la stessa è possibile anche visualizzare lo storico dei consumi e inviare l'autolettura. Infine, l’applicazione permette anche di verificare lo stato di avanzamento delle richieste di assistenza tramite il cellulare.

Dal punto di vista commerciale, Axpo offre soluzioni luce e gas per la casa. Nel proprio portafoglio presenta specifiche offerte anche per il settore delle PMI e per le grandi aziende. Infine, sono presenti soluzioni specifiche pensate per produttori di energia da fonti tradizionali o rinnovabili, con prodotti dedicati.