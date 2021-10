I clienti di Controcorrente Energia che hanno bisogno di assistenza possono usufruire di un numero verde per qualsiasi informazione riguardante la fornitura di luce e gas. Una linea diretta alla quale può accedere anche chi non è ancora cliente di Controcorrente Energia per ottenere informazioni in merito alle offerte, sia per la casa che per l’azienda, in grado di soddisfare ogni esigenza.

Oltre al numero verde, i clienti hanno inoltre accesso ad un’area personale sul sito aziendale, dalla quale accedere a servizi riservati, e una app da scaricare sul cellulare attraverso la quale gestire la propria utenza.

Controcorrente Energia, il numero verde per richiedere assistenza e informazioni

Per contattare il numero verde Controcorrente Energia, bisogna comporre 800 911 663 da rete fissa, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 19:00, e il sabato dalle 8:30 alle 12:30. Da rete mobile, invece, il numero da contattare, sempre con gli stessi orari, è lo 02 407 013 60.

Attraverso questi numeri dedicati, i clienti potranno chiedere assistenza per tutte le problematiche per le quali non hanno trovato tramite le informative presenti sul sito, chiedere delucidazioni sulle bollette oppure sui bonus energia, nonché denunciare guasti e malfunzionamenti.

L’assistenza può essere contattata anche via e-mail, all’indirizzo: assistenza.clienti@controcorrente.energy.

Le informazioni sulle offerte di fornitura luce e gas contattando il numero verde

Gli stessi numeri sopra indicati, sono validi per tutti coloro i quali, non essendo clienti di Controcorrente Energia, abbiano bisogno di informazioni sulle offerte commerciali, organizzare un incontro con un agente o avere un preventivo per risparmiare sulle forniture di luce e gas, siano essi aziende o privati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, ricordiamo che è possibile avere una panoramica sulle novità nel campo delle forniture di energia visitando il nostro canale Abbassa bollette.

Attualmente, per i clienti domestici, l’azienda propone delle offerte che non prevedono costi di attivazione, un prezzo bloccato per 12 mesi e nessuna penale in caso di uscita.

Per quanto riguarda i clienti “Business”, invece, i consulenti di Controcorrente Energia, contattati attraverso il numero verde, sono in grado di studiare le proposte di fornitura più appropriate in base alle esigenze, che consentano, oltre ad un risparmio, di tenere sotto controllo le spese energetiche. Sempre prestando un occhio di riguardo alle forniture provenienti da fonti rinnovabili.

Area Clienti sul sito e app sul cellulare per l’assistenza di Controcorrente Energia

Controcorrente Energia, privilegia il rapporto diretto e personalizzato con ogni cliente, con l’obiettivo di offrire un servizio completo all'utente finale con offerte adeguate all'andamento di mercato ed un servizio pensato per offrire competenza e comodità. Per questo, oltre al contatto diretto offerto dal numero verde, i clienti hanno la possibilità, attraverso una sezione del sito aziendale dedicata, chiamata appunto “Area Clienti”, di accedere, in maniera del tutto autonoma, ad una serie di servizi esclusivi.

Per registrarsi, è sufficiente recuperare il codice cliente riportato sulla bolletta quindi:

Cliccare sul pulsante “Area Clienti”

Selezionare la voce “Non sono registrato”

Inserire i dati richiesti nel modulo di registrazione

Attendere la password che verrà inviata via e-mail

Effettuare il login e accedere nell'Area Clienti dedicata

​Un’altra possibilità per gestire le proprie utenze di luce e gas è quella di scaricare sul proprio smartphone l'app di Controcorrente, attraverso la quale, oltre ad accedere ai servizi web del fornitore, è possibile: