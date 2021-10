Il numero verde Barocco è un utile strumento di questa giovane azienda operante nel settore energetico in Puglia, che fornisce luce e gas a utenze domestiche e aziendali, a condomini ma anche a famiglie e single che vivono nella villetta indipendente, ma anche agli enti della Pubblica Amministrazione. La compagnia, come per loro stessa ammissione che si evince dalla mission aziendale, è giovane e nata da poco ma con una gran voglia di soddisfare i bisogni dei clienti e crescere nel mercato energetico per affermarsi in particolare in Puglia, essendo più che altro un'azienda locale.

Numero verde Barocco: è possibile contattare l'assistenza clienti via telefono

Barocco spa, nel voler fornire una completa e adeguata assistenza ai clienti, ha messo a disposizione un numero verde che è possibile raggiungere da rete fissa digitando 800 171710. Se si è sprovvisti di una rete telefonica fissa o si è all'estero bisogna contattare il numero 0836 311372 da rete cellulare, il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario mentre il numero verde Barocco è gratuito. L'azienda ha previsto anche una casella e-mail alla quale scrivere per dubbi, informazioni generiche o quesiti di carattere commerciale, l'indirizzo è assistenzaclienti@baroccospa.it.

In merito al numero verde Barocco o al servizio previsto da rete cellulare sul sito aziendale non sono espressi orari e giorni, ma oltre ai canali digitali è possibile recarsi anche presso una delle sedi operative sparse sul territorio pugliese, in particolare in provincia di Lecce

Le sedi operative di Barocco SpA operano con orario continuato dalle 08:30 alle 17:00 e sono site in:

Via Adriatica, 2/B - 73100 - Lecce

Via Vittorio Emanuele 239 - 73024 - Maglie (LE)

Via Assunta 48 (P. Terra) - 73025 - Martano (LE) - Nuova Sede

Oltre al numero verde Barocco per avere un colloquio con un operatore è possibile recarsi presso un Barocco Point

Barocco spa è un'azienda giovane fornitrice di Luce e gas nata in Puglia nel contesto del mercato libero.

Oltre ad avere un efficiente sistema di assistenza clienti via telefono e caselle e-mail, quella che viene definita dalla compagnia una forza e un tratto distintivo è la presenza sul territorio di Barocco Specialist, ovvero professionisti presenti sul territorio in agenzia che sappiano guidare, consigliare e fornire assistenza al cliente già acquisito o futuro. La rete di consulenti Barocco è presente in moltissime agenzie presenti soprattutto nel centro e sud Italia: ovviamente in tutte le province pugliese, in Basilicata, in Campania, Calabria, Molise, Lazio. Si possono trovare sia agenzie Barocco Point, che consulenti partner: sul sito aziendale è possibile reperire indirizzo e orari al quale recarsi per avere tutte le informazioni necessarie per cercare di abbassare le bollette cambiando anche operatore.

Barocco energia: il numero verde è utile per richiedere informazioni commerciali, assistenza e chiarire dubbi di altra natura

Il numero verde Barocco 800 171710 è utile per richiedere informazioni ma anche per ottenere assistenza da un operatore su pagamenti, addebiti su conto corrente, comunicare l'autolettura e molti altri quesiti. L'azienda mette anche a disposizione una area clienti sul sito aziendale al quale collegarsi: in questa sezione personale del sito è possibile consultare le proprie forniture, pagare i consumi, chiedere un cambio di recapito per la fatturazione, comunicare l'autolettura del contatore del gas, recepire gli IBAN al quale inviare i pagamenti. In questa sezione del sito è possibile trovare anche tutta la modulistica informativa e quella per documenti operativi da inviare all'azienda, dal cambio intestazione alla modifica indirizzo, a quelli per l'addebito bancario.