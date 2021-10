Dolomiti Energia, società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia, opera a livello nazionale sul mercato libero dell’energia per fornire le migliori soluzioni nella fornitura di energia elettrica e gas alle famiglie e alle imprese. I pilastri dell’azienda sono: la “tutela della natura”, con utilizzo di energia 100% pulita; “il risparmio”, con la proposta di offerte vantaggiose e “le persone”, con il sostegno a progetti solidali.

Numerosi i contatti a disposizione dei clienti per accedere a informazioni commerciali e tecniche.

I contatti di Dolomiti Energia

Dolomiti Energia copre oltre il 90% del territorio del Trentino per quanto riguarda la vendita di gas naturale, energia elettrica e servizi aggiuntivi, offrendo inoltre una vasta gamma di soluzioni per la casa, per il condominio, per le Piccole Medie Imprese, gli albergatori, l’industria e gli artigiani, proponendosi come interlocutore unico per i servizi energetici.

Tutte le operazioni relative alle diverse forniture possono essere attivata comodamente da casa attraverso una telefonata al Call Center. Il contatto diretto per richiedere informazioni è il numero verde gratuito 800 030 030, raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 8:00 alle 20:00.

Informazioni commerciali sulle offerte in atto possono essere richieste anche da chi non è ancora cliente e sta valutando, in virtù dei recenti aumenti delle bollette, la possibilità di cambiare fornitore. Informazioni che, in questo caso, possono essere integrate dalle ultime novità del settore energetico riportate nella pagina Abbassa Bollette di Blasting News.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le offerte luce e gas di Dolomiti Energia

Sono numerose le offerte disponibili sul sito di Dolomiti Energia per le forniture di luce e gas per la casa. Tra queste, si possono segnalare l’offerta “Smile”, che prevede l’utilizzo di energia 100% verde certificata, un bonus di 30 euro sulla prima bolletta e sconti crescenti nel tempo per premiare la fedeltà del cliente.

Per quanto riguarda le imprese, si segnalano offerte di fornitura elettrica che premia la fedeltà e offerte per il gas che prevedono il prezzo bloccato della componente energia e la compensazione della CO2 emessa con un progetto solidale certificato.

Tutte le offerte sono attivabili gratuitamente e non comportano la sospensione della fornitura per il passaggio dal vecchio fornitore a Dolomiti Energia.

La sostenibilità di Dolomiti Energia

Dolomiti Energia si propone come la scelta più naturale di chi crede nella sostenibilità ambientale, intesa come la capacità di preservare le condizioni biofisiche e le risorse della Terra per garantire la sopravvivenza delle generazioni future. L’azienda è concretamente impegnata nello sviluppo del proprio business attraverso lo studio di soluzioni innovative che non pesino sull’ambiente, costruendo le proprie offerte cercando sempre di minimizzare l’impatto ambientale e facendo propri alcuni degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030.

L’impegno verso la transizione energetica si concretizza con la produzione di energia elettrica green attraverso centrali idroelettriche, impianti di cogenerazione a turbogas a motore oppure a ciclo combinato e impianti fotovoltaici.

Per quanto riguarda il gas, invece, le emissioni di anidride carbonica legate al consumo di gas vengono compensate attraverso il finanziamento di progetti, garantiti da enti terzi, ong e istituzioni internazionali, che verificano che gli stessi producano una reale riduzione dei gas serra.