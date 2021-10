E.Ja Energia è una società che si occupa della commercializzazione dell'energia elettrica e opera specificatamente nel territorio della Sardegna. Mette a disposizione della sua clientela diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, con cui si può richiedere assistenza, ma anche informazioni dettagliate in merito alle offerte abbassa bollette. Il servizio clienti è attivo anche attraverso la sede principale di Cagliari.

Come contattare il servizio clienti di E.Ja Energia attraverso il numero verde

Il servizio clienti di E.Ja Energia è disponibile attraverso il numero verde 800.955.099 (accessibile solo da rete fissa) e il numero 070.332.33.50 (per i cellulari, la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21. Per qualsiasi altra comunicazione lo staff è raggiungibile anche tramite l'indirizzo email clienti@ejaenergia.it.

Per ricevere una telefonata da parte di un consulente, l'utente può prenotare un appuntamento attraverso il sito ufficiale alla voce "contatti": basta lasciare il proprio nominativo e un numero di telefono. Un esperto contatterà l'utente per consigliargli l'offerta più adatta alle sue esigenze, ovviamente in base ai consumi medi effettuati. Il preventivo, infatti, viene redatto in base ai consumi annuali forniti.

Il cliente può richiedere assistenza anche attraverso la sede di via Dante 73/A a Cagliari.

La sezione Modulistica del sito di E.Ja Energia

Sul sito di E.Ja Energia è presente anche una sezione Modulistica in cui il cliente può usufruire di diversi moduli per:

richiedere l'addebito diretto sul conto corrente;

l'agevolazione regime IVA;

richiedere congiunta voltura utenza;

la dichiarazione sostitutiva;

variazioni e reclami;

cambio uso contatore;

verifica gruppo di misura;

disalimentazione;

delega;

ripensamento;

revoca recesso.

Il modulo va compilato in tutte le sue parti e spedito tramite fax al numero 070.77.35.945 o all'indirizzo email clienti@ejaenergia.it.

Le offerte di E.Ja Energia

E.Ja Energia crea le sue offerte pensando specificamente al territorio in cui opera, ovvero la Sardegna, e tra le proposte presenti c'è "Spesa costante", ovvero l'opzione di pagamento che garantisce un pagamento concordato e rateizzato in 12 mesi (in caso di conguagli a favore il cliente riceverà un bonifico per gli importi pagati in eccesso, per i consumi che superano quella preventivati si procederà con l'aggiornamento della rata mensile).

Per quanto riguarda i prezzi, la tariffa può essere monoraria e a prezzo bloccato per 12 mesi. Per coloro che vogliono avvicinarsi al Mercato Libero, invece, è disponibile l'offerta "SuperTutela": ha le caratteristiche del Mercato di Tutela, ma in più offre uno sconto del 5% sui consumi e la garanzia di conoscere esattamente le spese mensili.

Il potenziale cliente ha anche la possibilità di pagare l'energia a prezzo d'ingrosso con l'offerta "Pun+". Il prezzo è variabile ed è basato su tre fasce di consumo, E.Ja Energia aggiunge solamente il costo del servizio.

L'offerta Placet di E.Ja Energia

A disposizione dei clienti domestici e aziendali anche le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), che vengono redatte secondo le indicazioni della delibera Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) e le condizioni contrattuali minime per le forniture nei mercati liberi dell'energia elettrica e del gas naturale.

Per informazioni o per attivare le offerte Placet, l'utente può contattare un operatore al numero 800.955.099.