Enercom Luce e Gas è una società attiva nella vendita e nella distribuzione di energia elettrica e del gas. L'azienda punta a essere il marchio energetico che, mediante un alto livello di servizio, offre una vicinanza costante alla bolletta della clientela, oltre a numerosi vantaggi sulle forniture di luce e gas, iniziativa utile in vista degli annunciati rincari sui consumi. Per tali obiettivi è fondamentale sia la presenza di sedi fisiche radicate sul territorio sia una solida e sinergica presenza online che consente di raggiungere i servizi in maniera innovativa.

Enercom Luce e Gas: i numeri per contattare l'assistenza clienti

La società, che opera nel mercato libero , ha tra i suoi punti cardine il sostegno, lo sviluppo e il rilancio del territorio e delle comunità. Per tale scopo, si impegna sempre per rispondere alle richieste della clientela privata e business, e per trovare soluzioni flessibili, su misura degli utenti. Il suo servizio clienti è formato da operatori che sono a completa disposizione sia dei clienti, sia di coloro che vogliono passare ad Enercom come fornitore di energia.

Per contattare l'assistenza clienti dell'azienda esistono diversi metodi, come quello di chiamare da un dispositivo telefonico fisso il numero verde gratuito 800490266.

Coloro che preferiscono parlare con gli operatori mediante un telefono cellulare devono telefonare al numero 02 82900196 (il costo della telefonata varia in base al proprio operatore telefonico).

Recapiti e chat per parlare con gli operatori

Oltre ai numeri attraverso i quali contattare il servizio clienti, sono disponibili anche altre modalità per ottenere un riscontro.

Sul sito ufficiale di Enercom, infatti, nella sezione "Contatti" è consentito scrivere all'assistenza clienti mediante una web chat, gestita da un operatore, che online risponderà a tutte le domande degli utenti. Coloro che usufruiscono già dei servizi della società possono anche registrarsi e accedere all'Area Clienti, sezione in cui si ha la possibilità di consultare le bollette, gestire i pagamenti e inserire autoletture in modalità telematica.

Il servizio clienti è attivo tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 mentre il sabato dalle ore 9:00 alle 20:00. Per conoscere le offerte e tutte le novità disponibili in campo energetico è possibile visitare il canale Abbassa bollette .

La pagina Info utili per effettuare segnalazioni e reclami

Sulla piattaforma ufficiale di Enercom, nella sezione "Info utili", è possibile effettuare segnalazioni, reclami e riconciliazioni. Il servizio vuole essere un'utile guida per l'utente al fine di orientarsi al meglio tra procedure, normative Arera e modulistica. La guida spiega le varie iniziative che la società assume per aiutare e tutelare il cliente, chiarisce i diritti che sono alla base del contratto tra i fruitori e l'azienda, infine descrive il rapporto contrattuale tra Enercom Luce e Gas e il cliente, ribadendo le modalità, e prestando particolare attenzione alla fatturazione dei consumi di luce e gas.

I valori di Enercom Luce e Gas: rispetto, territorialità vicinanza, al cliente

L'azienda, che ha la propria sede in via S. Chiara, 9 a Crema (provincia di Cremona), fonda la propria "mission" su valori come il rispetto, la territorialità, la vicinanza al cliente, la trasparenza, l'innovazione e la sostenibilità . Tali valori si realizzano mettendo il cliente al centro, proponendo offerte e soluzioni per semplificare la vita, prestando attenzione alla presenza sul territorio con iniziative, punti vendita, e sponsorizzazioni che possano essere vicini ai frutti.