Energy Trade Spa (“En.Tra. gas e luce”) è una società attiva nel settore energetico con sede legale in via Vincenzo Monti, 48 a Milano. Si occupa di acquisto, importazione, trasporto e vendita di gas ed energia elettrica e opera nel mercato libero. Da quanto si legge sul sito ufficiale dell’azienda milanese: dal 2009 svolge l'attività di spedizione integrata nella filiera del gas, rinforzando così la sua presenza nel mercato e, anche attualmente, il suo know-how è a disposizione di tutti con il brand Entra Gas e Luce che, spiega l’azienda, ha come priorità il benessere della clientela, pertanto riserva diversi canali di assistenza sia mediante i propri recapiti sia attraverso il sito ufficiale.

Entra Gas e Luce: i recapiti e le modalità per rintracciare il servizio clienti

Entra Gas e Luce, si legge sul sito, ha tra gli obiettivi: la sostenibilità che costituisce un valore aggiunto per un territorio più sano e un ambiente più pulito. Inoltre punta a essere vicina alla clientela che può costantemente mettersi in contatto con gli operatori al fine di ricevere assistenza e le offerte commerciali esclusive sulle bollette di luce e gas. Il metodo più immediato per entrare in contatto con Entra Gas e Luce per segnalare un guasto sulla fornitura, per effettuare un reclamo, o semplicemente per ricevere informazioni generiche riguardo alle prestazioni dei servizi offerti, è quello di contattare il numero verde della società 800 128 464 da rete fissa.

Per parlare con il call center da un dispositivo di telefonia mobile, invece, occorre digitare dal proprio cellulare il recapito 051 054 6831. Il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 -18:30, mentre il sabato dalle ore 9:00 alle 13:00.

Le offerte per risparmiare sulle bollette di luce e gas

La società milanese mette a disposizione dei suoi fruitori, una serie di offerte sulle bollette di luce e gas.

In più, scegliendo l'addebito diretto su conto corrente e la bolletta web, il cliente evita le file per il pagamento della bolletta e ha la tranquillità di rispettare le scadenze. Tra i servizi offerti da Entra Gas e Luce vi sono: attivazione gratuita, spread sul pun bloccato 12 mesi, fatturazione chiara e trasparente, nessuna penale in caso di uscita, oltre a numerosi vantaggi sulle forniture di luce e gas, iniziativa utile in vista degli annunciati rincari sui consumi.

Altri servizi per la clientela di Entra Gas e Luce: la sezione 'Assistenza' e l'Area clienti sul sito ufficiale

Sul sito ufficiale di Energy Trade Spa (“En.Tra. gas e luce”), inoltre, nella sezione "Assistenza" gli utenti hanno l'opportunità di inoltrare una email direttamente dall'indirizzo posta. Cliccando sulla dicitura "Contatto via mail", infatti, si apre la finestra associata al proprio indirizzo di posta elettronica da cui digitare il messaggio: gli operatori solitamente rispondono in breve tempo ai quesiti e alle richieste pervenute.

Nella stessa sezione è possibile cliccare su "Richiamami" per essere contattati dal call center dell'azienda. Per farlo è necessario prenotare un appuntamento con gli operatori, i quali provvederanno in prima persona a ricontattare il cliente.

Sempre sulla piattaforma della società viene messa a disposizione un'area clienti riservata a chi già usufruisce dei servizi della società energetica: ai clienti, in particolare, sono riservati una serie di vantaggi esclusivi e diverse offerte a loro dedicate.

I vantaggi e le offerte proposti da Entra, sono rivolti sia a clienti domestici sia a imprese e business. Per conoscere le offerte e tutte le novità disponibili in campo energetico è possibile visitare il canale Abbassa Bollette.