Broni Stradella gas e luce è una società multiservizi con sede a Stradella, in provincia di Pavia. Grazie alla sua consolidata esperienza nel settore dell’energia, offre fornitura di gas e luce per uso domestico e per le attività commerciali.

L’azienda è caratterizzata da un’anima imprenditoriale focalizzata costantemente a soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Riesce, con successo, ad affrontare, le complesse dinamiche del mercato energetico, caratterizzato, sempre di più, da fluttuazioni di prezzo e novità volte al risparmio energetico e alla promozione di nuovi modelli di sviluppo, energetici e tecnologici, a tutela di un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il numero verde e una App per gestire la propria fornitura

Broni Stradella gas e luce è vicina a tutti i suoi clienti e a tutte le esigenze che possono insorgere durante il rapporto di fornitura. L’azienda mette a disposizione, per qualsiasi informazione, il numero verde gratuito 800 739 757, al quale gli utenti potranno rivolgersi dalle ore 8:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso gli uffici presenti su tutto il territorio pavese, dove esperti referenti commerciali saranno a disposizione per soddisfare le richieste dei clienti e proporre le offerte più idonee e vantaggiose. Opportunità a disposizione anche di coloro che, non essendo ancora clienti, desiderano prendere in considerazione la possibilità di cambiare fornitore in vista dei prossimi rincari delle bollette.

Ricordiamo, a questo proposito, che è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale Abbassa Bollette.

Chi ha necessità di inviare comunicazioni scritte o documenti, può utilizzare l’indirizzo di posta elettronica clienti@bsgaseluce.it, oppure scrivere all’indirizzo della sede aziendale, in Via Verdi 18 a Stradella.

A disposizione dei clienti anche un'applicazione dedicata, “App Broni Stradella Gas e Luce”, dalla quale è possibile, accedendo alla propria area riservata, gestire da remoto le proprie utenze.

Offerte PLACET: di cosa si tratta

Il passaggio definitivo al mercato libero dell'energia elettrica e del gas arriverà a gennaio 2023. L’Autorità preposta, per far sì che tale passaggio avvenga in maniera consapevole, ha formulato un documento nel quale vengono indicate, per favorire l’orientamento degli utenti domestici e delle piccole imprese nel mercato al dettaglio del gas e dell’energia elettrica, le condizioni di tutela e le condizioni minime per il mercato libero.

A tal proposito, sono state introdotte le offerte PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela). Si tratta, in pratica, di una particolare tipologia di tariffe, caratterizzate da condizioni contrattuali predefinite e un prezzo libero, studiate per andare incontro a tutti gli utenti con consumi limitati (domestici e non domestici)

Le offerte PLACET, proposte anche da Broni Stradella, hanno caratteristiche standard con prezzi stabiliti dal fornitore e a condizioni contrattuali definite dall'Autorità. Prevedono la sola fornitura di energia elettrica e gas senza l'aggiunta di costi extra per servizi come la ricezione della fattura o l’accesso ai dati dei propri consumi.

Mercato libero tutelato da ARERA

Nel mercato libero dell’energia, il servizio a maggior tutela dei consumatori è quello che garantisce la fornitura di energia elettrica e gas alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Eventuali variazioni di tariffe, potranno avvenire solo in base alle fluttuazioni di prezzo periodicamente stabilite da ARERA.

I consumatori che sceglieranno queste proposte commerciali, potranno continuare a beneficiare dei vantaggi e delle tutele attualmente previste come, ad esempio, il Bonus sociale.