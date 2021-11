Il Gruppo Ego è ormai una realtà attiva da tempo nel mercato dell'energia, fondato nel 2004 in concomitanza con la liberalizzazione del mercato ha visto nel trading dei certificati verdi il motore del proprio business. Nel 2006 entra anche nel mercato dei servizi come operatore accreditato presso Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), proponendosi come distributore di luce e gas per le imprese e in grado di studiare soluzioni integrate e ottimizzare i consumi. Stando a quanto riferisce l’azienda: l'attività del gruppo Ego si differenzia in tre direzioni: come gestore e distributore di corrente elettrica e gas metano per grandi aziende attraverso molteplici impianti di produzione (fonti rinnovabili e cogeneratori); attraverso la società Ego Data gestisce e analizza una grande quantità di dati sull'energia per migliorare i processi di business dei clienti; con Ego Venture realizza investimenti sul mercato dell'energia comprando e vendendo quote di società e partecipazioni di quelle aziende ad alto contenuto tecnologico.

Ego Energy: come contattare l'azienda telefonicamente

Il Gruppo Ego ha sede a Genova ed è possibile contattare gli uffici digitando il numero +39 010 8603482, oppure è possibile inviare un messaggio scritto compilando l'apposito form di contatto con i propri dati e l'oggetto della richiesta. Tramite il sito aziendale ufficiale è poi possibile contattare (sempre con apposito form) le figure chiave della compagnia, come l'amministratore delegato, il responsabile della comunicazione, il business development manager digital energy, o il responsabile dell'ufficio commerciale. Il gruppo Ego inoltre organizza giornata ed eventi di formazione e informazione sulla situazione attuale del mercato dell'energia sia in Italia che nel mondo con analisi e studi sugli eventi futuri e l'andamento dei mercati a livello internazionale.

Energia elettrica e gas naturale: a chi si rivolge Ego Energy

La clientela di Ego Energy è variegata e trasversale, come riportato sul sito aziendale, la compagnia opera da anni nel ritiro e nel trading dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, dagli impianti di cogenerazione e dagli impianti a biomasse. In particolare il gruppo si rivolge:

Ai produttori di fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, idroelettrico) che vogliono vendere energia elettrica nel circuito nazionale;

Ai titolari di impianti di generazione come un cogeneratore industriale e che vogliono partecipare al nuovo mercato dei servizi di bilanciamento;

Alle aziende interessate al nuovo mercato dei servizi di dispacciamento;

Ai trader o broker di energia interessati a scambi commerciali.

La compagnia, si legge sul sito, è molto attiva sul mercato dei certificati verdi e bianchi, ovvero è possibile ottenere titoli di efficienza energetica e scambiarli sulle principali piattaforme di trading.

Particolare importanza è poi riservata all'efficienza energetica: competenze tecniche di altissimo livello e una analisi dei dati da intelligenza artificiale permettono di portare valore alle aziende interessate ma non solo, guida i clienti interessati nelle procedure per ottenere la certificazione ISO 50001 e promuove iniziative da sottoporre al GSE (il Gestore dei servizi energetici).

I servizi messi in campo dal Gruppo Ego - si legge sul sito - sono davvero molti e complessi, ma sono tutti studiati e realizzati per puntare all'efficienza energetica, il risparmio nei consumi e alla produzione di energia sostenibile. Per una più ampia panoramica sulle aziende presenti nel mercato dell'energia si consiglia la consultazione della pagina Abbassa Bollette.