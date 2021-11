Italiangas si occupa della commercializzazione delle forniture di luce e gas per la casa, l'azienda, il condominio e la pubblica amministrazione, con un occhio di riguardo verso l'energia da fonti rinnovabili. Per conoscere le offerte abbassa bollette proposte dalla società basta contattare l'assistenza attraverso un numero verde.

Come contattare il servizio clienti di Italiangas attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Italiangas è raggiungibile, tramite rete fissa, al numero verde 800.166.122; per le chiamate da cellulare il numero da comporre è 0875.872.049.

Qualsiasi richiesta può essere inviata al team dell'assistenza anche attraverso gli indirizzi email info@italiangas.it o commerciale@italiangas.it. L'utente può anche scegliere di essere ricontattato da un consulente compilando l'apposito form presente sul sito aziendale alla voce "contatti". La società offre assistenza anche attraverso gli sportelli informativi Italiangas Point sparsi per il territorio (sono circa un centinaio).

La fornitura può essere gestita in autonomia tramite l'area clienti presente sul sito o l'app ufficiale scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, basta fare login con le personali credenziali di accesso.

Come inviare l'autolettura a Italiangas

Tramite un servizio apposito il cliente può comunicare a Italiangas l'autolettura, in maniera tale da avere uno storico con i consumi reali, non stimati.

Per quanto riguarda le forniture di gas l'autolettura deve essere comunicata con la periodicità indicata nella bolletta. Basta indicare il codice utenze, l'Intestatario del contratto di fornitura e la lettura del contatore (senza le cifre decimali) a uno dei seguenti recapiti:

compilando il form presente nella sezione del sito " Autolettura ";

"; tramite l'app Italiangas ;

; attraverso WhatApp al numero 327.84.13.882 ;

; telefonando al numero verde 800.166.122.

Questi recapiti si possono utilizzare anche per inviare l'autolettura dell'energia elettrica, ma in questo caso bisogna indicare le letture in base alle fasce di consumo (A1, A2, A3).

L'impegno di Italiangas per la salvaguardia dell'ambiente

Italiangas si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas per le utenze domestiche, i condomini, le imprese e la pubblica amministrazione. Con un occhio di riguardo verso l'ambiente, l'azienda ha eliminato quasi totalmente l'utilizzo della plastica in azienda, fornendo ai suoi dipendenti una borraccia e installando dei boccioni d'acqua, in questo modo - come spiega l'azienda - si può evitare uno spreco annuo di circa 15.000 bottigliette di plastica.

Per il caffè ha imposto l'utilizzo di bicchieri di vetro o carta, eliminando così l'utilizzo dei bicchierini di plastica (dopo aver stimato uno spreco di circa 12.000 bicchieri e altrettante palette di plastica all'anni). A tal proposito supporta l'associazione Plastic Free Odv Onlus, l'organizzazione di volontariato che ha come l'obiettivo informare e sensibilizzare più persone possibili per un mondo plastic free.

Le offerte di Italiangas

Per conoscere l'offerta più adatta alle proprie esigenze, Italiangas mette a disposizione diverse opzioni, tra le quali "Giusta per te", dove il pagamento dell'energia avviene tramite una rata mensile comprensiva di tutto e l'importo viene calcolato in base alle abitudini di consumo del cliente. Per provvedere a ciò basta inviare una bolletta recente e l'azienda, in accordo con il cliente, concorderà l'importo da pagare. Grazie a questa tipologia di offerte l'utente non riceverà degli importi a sorpresa, soprattutto nel periodo invernale, quando i consumi energetici tendono a salire.

Per aderire all'offerta "Giusta per te" basta visitare l'omonima sezione del sito aziendale e compilare il form predisposto in tutti i suoi campi e mettere in allegato una bolletta recente: il cliente verrà contattato da un consulente il prima possibile.