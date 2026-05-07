Poste Italiane ricerca operatori di sportello da assumere a tempo indeterminato presso gli uffici postali di Roma e Milano. Le posizioni aperte riguardano candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Le domande dovranno essere inoltrate entro la scadenza del prossimo 11 maggio.

Selezioni per operatori di sportello di Poste Italiane: requisiti richiesti e contratto di lavoro

Per la posizione di operatore di sportello aperta da Poste Italiane è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con percorso di studi di durata quinquennale in qualsiasi indirizzo ed una votazione minima di 70/100 o 42/60 per i diplomi del vecchio ordinamento;

Ottima conoscenza della lingua inglese.

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.

Le attività degli operatori di sportello e sedi di lavoro disponibili

La qualifica prevista sarò quella di Operatore Sportello Multilingue che opererà all’interno dell’ufficio postale a stretto contatto con clientela internazionale e altre figure professionali. Tra le attività do svolgere quotidianamente:

dare supporto alla clientela nell’utilizzo dei canali digitali;

promozione e vendita di prodotti e servizi di Poste Italiane ;

effettuazione di operazioni transazionali.

Le attività saranno accompagnate da un percorso di formazione continua composto da affiancamenti sul campo, corsi tecnici e specialistici, e sviluppo delle necessarie competenze relative ai prodotti e servizi da proporre alla clientela.

È prevista la possibilità di intraprendere percorsi di sviluppo individuali con avanzamenti di carriera basati sul merito.

Le sedi di lavoro disponibili per la presente offerta di lavoro sono presso gli uffici postali di Roma e Milano (Pioltello). In fase di domanda bisognerà indicare la sede di lavoro prescelta.

Come fare domanda

La domanda per partecipare alle selezioni per operatori di sportello di Poste Italiane potrà essere inoltrata entro la scadenza dell’11 maggio 2026 attraverso la piattaforma on line di Poste Italiane dedicata alla ricerca di personale. L’indirizzo indirizzo internet per accedere al portale è: “carriere.posteitaliane.it”. Una volta effettuato l’accesso bisognerà selezionale la voce “posizioni aperte” attraverso la quale si potrà inoltrare il form di candidatura.

Altre offerte di lavoro possono essere consultate sulla pagina dedicata al lavoro di Blasting News.