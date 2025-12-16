È stato pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico del Ministero della Cultura per l’assunzione a tempo indeterminato di 577 funzionari laureati che segue quello pubblicato nei giorni scorsi per 1800 diplomati.

Il bando prevede riserve di posti per volontari VFP delle forze armate e del servizio civile. Le domande per partecipare alle prove di selezione dovranno essere inoltrate on line entro la scadenza fissata al 14 gennaio 2026.

Posti disponibili per il concorso per funzionari del Ministero della Cultura

Il nuovo bando di concorso del Ministero della Cultura prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 577 unità di personale da inquadrare nell’Area funzionari che opereranno nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale.

I posti disponibili sono così ripartiti:

300 bibliotecari;

167 archivisti;

100 architetti;

10 archeologi.

Per ogni classe di concorso è prevista una riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve e prefissata delle forze armate, del servizio civile universale e a favore del personale che abbia svolto almeno 36 mesi di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le percentuali dei posti riservati sono riportate all’articolo 1 del bando di concorso pubblicato sul Portale del reclutamento InPA (indirizzo internet www.inpa.gov.it) e sul sito istituzionale del Ministero della Cultura (www.cultura.gov.it).

Requisiti richiesti

Per partecipare al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art.38 dlgs 165/2021;

Maggiore età;

Pieno godimento dei diritti politici e civili;

Non essere stati licenziati da precedente impiego presso la PA;

Non aver riportato condanne definitive per reati che possano costituire un ostacolo all’impiego presso una PA;

Idoneità fisica all’impiego;

Possesso di uno dei titoli di studio indicati all’articolo 2 del bando di concorso.

Come fare domanda

Le domande dovranno essere inoltrate per via telematica seguendo la procedura resa disponibile sul Portale del reclutamento fino alla scadenza delle ore 23:59 del 14 gennaio 2026, previo accesso con codice personale SPID o CIE.

È possibile presentare domanda per più di una classe di concorso, previo il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ciascuna delle posizioni per la quale si presenta domanda.

Prove di esame

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova scritta e una orale, distinte per ciascuna classe di concorso.