È stato pubblicato un concorso della Banca d’Italia rivolto a candidati diplomati e laureati. Il bando mette a disposizione 160 posti per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di 160 unità di personale da impiegare presso l’amministrazione centrale di Roma e diverse sedi territoriali della banca centrale italiana.

Le domande per partecipare alle selezioni potranno essere inoltrate entro la scadenza del prossimo 27 gennaio 2026.

Posti disponibili per il concorso Banca d’Italia

I 160 posti di lavoro previsti dal concorso della Banca d’Italia sono distribuiti tra la sede centrale e le sedi territoriali secondo la seguente ripartizione:

45 Esperti per attività di carattere ispettivo e di monitoraggio , di cui: 18 presso l’Amministrazione Centrale e la Sede di Roma; 27 presso la Rete territoriale (filiali di Torino, Aosta, Milano, Trento, Bolzano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, L’Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Palermo, Cagliari.

45 Assistenti per attività a supporto dei progetti e della gestione amministrativa: 25 presso l'Amministrazione Centrale, la Sede di Roma e la Filiale di Roma -Vermicino; 20 presso la Rete territoriale;

70 Vice assistenti con mansioni esecutive connesse con le attività amministrative e di spesa, di cui: 30 presso l'Amministrazione Centrale, la Sede di Roma e la Filiale di Roma -Vermicino; 40 presso la Rete territoriale.

All'articolo 1 del bando di concorso è riportato l'elenco delle filiali territoriali presso le quali saranno destinati i vincitori del concorso.

Le sedi effettive di destinazione saranno stabilite in base alle esigenze di organico della Banca d’Italia.

Requisiti e titolo di studio richiesto

Per candidarsi alle posizioni messe a concorso dalla Banca d’Italia sono richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea;

Adeguata conoscenza della lingua italiana;

Idoneità fisica alle mansioni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

Per quanto riguarda il titolo di studio richiesto, questo varia a seconda della posizione per cui si concorre:

Esperti : laurea magistrale o vecchio ordinamento conseguito con un voto minimo di 102/110 in una delle discipline elencata all’articolo 1 del bando di concorso, consultabile sul sito istituzionale della Banca d’Italia;

: laurea magistrale o vecchio ordinamento conseguito con un voto minimo di 102/110 in una delle discipline elencata all’articolo 1 del bando di concorso, consultabile sul sito istituzionale della Banca d’Italia; Assistenti : laurea triennale conseguita in una delle discipline elencate all’articolo 1 del bando di concorso;

: laurea triennale conseguita in una delle discipline elencate all’articolo 1 del bando di concorso; Vice assistenti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il percorso di selezione

Il percorso di selezione prevede, per le posizioni di Esperti e Assistenti, un test preselettivo nel caso in cui le domande siano superiori alle 3.500 unità per classe di concorso.

Il test consisterà ini 60 quesiti logico-matematici, logico-deduttivi e di comprensione del testo.

Per la posizione di Vice assistenti, nel caso in cui i candidati superino le 4.000 unità, verrà effettuata una preselezione in base al voto del diploma. Saranno chiamate a svolere la prova scritta i primi 4.000 candidati in base alla graduatoria risultante.

Le prove di esame vere e proprie consisteranno in una prova scritta e una prova orale, che si svolgeranno secondo le procedure descritte all’articolo 6 del bando di concorso e i programmi allegati al bando stesso.

Come fare domanda per il concorso Banca d’Italia

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, per una sola delle posizioni disponibili) entro la scadenza fissata alle ore 12:00 del 27 gennaio 2026, utilizzando l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it.

Ai candidati è richiesto di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificate (PEC).

